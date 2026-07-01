Angelina Jolie a dezvăluit că nu a avut nicio relaţie sentimentală după divorţul de Brad Pitt

Angelina Jolie a vorbit deschis despre perioada pe care a petrecut-o după divorţ. Sursa foto: Hepta

La zece ani de la separare și la un an și jumătate de la divorțul de Brad Pitt, Angelina Jolie a dezvăluit într-un interviu acordat pentru “Yahoo Entertainment“ că nu a avut nicio relație romantică și nici nu a ieșit cu cineva în toată această perioadă.

Actrița premiată cu Oscar a vorbit deschis despre acest capitol din viața ei, explicând că până acum a ales să-și concentreze toate energiile asupra copiilor și familiei sale. Oportunitatea de a reflecta asupra călătoriei sale personale a venit odată cu noul film “Couture”, în care o interpretează pe regizoarea Maxine Walker, relatează La Repubblica. În film, personajul ei se confruntă cu un diagnostic de cancer la sân în timp ce începe o nouă poveste de dragoste, o experiență care a determinat-o pe Angelina Jolie, în vârstă de 51 de ani, să pună la îndoială semnificația iubirii și a renașterii.

„După divorț, nu am mai ieșit cu nimeni și nu am mai avut alte relații”, a declarat actrița, explicând că a ajuns să înţeleagă că viața ei amoroasă nu mai este o prioritate. Totuși, în timp ce se pregătea pentru rol, a conştientizat că o femeie se poate dedica complet copiilor ei fără a renunța la propriile dorințe și la posibilitatea de a mai iubi vreodată.

„Viața m-a frânt puțin”, a mărturisit Angelina Jolie . „Acum trebuie să mă întorc la viață, să mă simt din nou liberă.” Fiicele ei, Zahara, Shiloh și Vivienne, o încurajează în mod special în această călătorie . Potrivit actriței, fiicele ei îi amintesc în fiecare zi despre importanța de a nu se pierde pe sine. „Cred că vor să mă vadă nu doar ca pe o mamă, ci și ca pe o femeie”, a explicat ea, adăugând că prin ochii lor redescoperă o parte din identitatea ei pe care o pusese deoparte în ultimii ani.

Dragostea dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a fost copleșitoare, a început de la întâlnirea lor de pe platourile de filmare ale filmului „Domnul și Doamna Smith” între 2004 și 2005, când actorul încă o avea oficial pe Doamna Pitt, Jennifer Aniston, cu care s-a căsătorit în 2000, în timp ce Angelina divorțase deja de cel de-al doilea soț, Billy Bob Thornton. Intriga filmului pare un semn prevestitor: doi ucigași profesioniști, căsătoriți și plictisiți, încearcă să se omoare unul pe celălalt înainte de a-și redescoperi nebunia în dragoste.

Pe 23 august 2014, cei doi actori s-au căsătorit la Château Miraval, un loc de basm aflat în mijlocul podgoriilor din Provence, pe care cuplul a cumpărat-o pentru peste 60 de milioane de dolari. Pitt și Jolie s-au despărțit în 2016, deși divorțul a fost oficializat abia în decembrie 2024. Au avut împreună șase în total, trei biologici: Shiloh Nouvel, născută în 2006, gemenii Knox și Vivienne, născuți în 2008 și trei copii adoptați: Maddox (adoptat în Cambodgia în 2002), Pax Thien (adoptat în Vietnam în 2007) și Zahara (adoptată în Etiopia în 2005).

Divorţul s-a concentrat în principal pe două fronturi: custodia copiilor și administrarea Château Miraval . Angelina Jolie a cerut custodia exclusivă a copiilor, în timp ce Brad Pitt a luptat pentru custodia comună. Între timp, copiii au crescut în umbra acestui conflict, iar ruptura dintre actor și copiii săi a devenit evidentă. Mulți dintre ei au ales ulterior să abandoneze numele de familie Pitt pentru a-l păstra doar pe cel al mamei lor. După Shiloh Nouvel și Vivienne , care au renunțat la numele de familie al tatălui lor în 2024, Maddox a renunțat și el la numele de familie al tatălui său în viața profesională. Astfel în genericul filmului Couture, la care a lucrat ca asistent de regie, apare sub numele de Maddox Jolie , iar în urmă cu o lună a solicitat oficial schimbarea legală a numelui de familie.