Aristocrat britanic, viral cu anunțul său matrimonial: Soție cu 20 de ani mai tânără, să nu fie scorpion sau din țări cu verde în steag

4 minute de citit Publicat la 15:35 28 Noi 2025 Modificat la 15:35 28 Noi 2025

Aristocratul britanic Sir Benjamin Slade. Sursa foto: Facebook/ Sir Benjamin Slade

Un aristocrat britanic a lansat un apel pentru a-și găsi o mireasă – care trebuie să fie o bună dansatoare de ballroom și să știe să folosească o pușcă, iar anunțul său matrimonial a ajuns viral. Sir Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, spune că noua sa soție trebuie să fie cu cel puțin 20 de ani mai tânără, ceea ce înseamnă că femeile de 60 de ani nu se pot înscrie, potrivit Bristol Live. Acesta are și alte condiții cel puțin inedite.

Noua Lady Slade va fi plătită cu 50.000 de lire pe an pentru a ajuta la administrarea întinsului domeniu de 1.300 de acri din Somerset. Sir Benjamin mai stipulează că viitoarea lui soție nu trebuie să fie în zodia Scorpion, să consume droguri sau să fie alcoolică.

Să fie o bună „reproducătoare”

Caută, de asemenea, o „bună reproducătoare”, pentru a putea avea un moștenitor de sex masculin. Sir Benjamin, baronet descendent din Carol al II-lea, spune că ea nu poate proveni din țări care încep cu litera „I” și au verde în steag.

El a spus: „Nu mă deranjează canadiencele, americancele, nemțoaicele și nord-europencele – ceea ce eu numesc oameni similari. Nu cred că să mă însor cu o eschimoasă este pentru mine. Tot ce am nevoie este o fată simplă, de la țară, care știe și înțelege lucrurile. Sunt foarte sociabil, ies mult și trebuie să am pe cineva care se potrivește.”

Lista sa de cerințe mai precizează că soția nu trebuie să citească The Guardian, să fie scoțiană și trebuie să aibă peste 1,68 m. Trebuie să știe să danseze ballroom, să joace bridge și backgammon și să facă integrame.

Un permis de elicopter „ar fi benefic”

Candidata trebuie, de asemenea, să poată face mult exercițiu fizic, precum mers rapid, și să știe să înoate. Slade are o fiică, Violet, cu Sahara Sunday Spain, dar încă caută un moștenitor de sex masculin care să aibă similitudini genetice cu unul dintre strămoșii săi paterni.

Candidatele preferate trebuie să aibă o pușcă și un permis de conducere. Un permis de elicopter „ar fi benefic”.

Ea trebuie să poată administra două castele, iar o pregătire în domeniul imobiliar, juridic și contabil „ar fi utilă”.

Candidata ar fi plătită cu 50.000 de lire plus un bonus anual, iar pachetul include o mașină, o casă, cheltuieli, hrană și vacanțe.

„Doamnele conduc casa. Ele conduc personalul, ele au ochi pentru asta”

Antreprenorul spune că nu îl deranjează dacă ea a avut copii înainte. El a adăugat: „Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar dacă am doi fii, situația e salvată.

„Întotdeauna ai o doamnă a casei – femeile conduc casele. Oamenii cred că este sexist. Jane Austen a spus că dacă ai o casă mare ai nevoie de o soție. Doamnele conduc casa. Ele conduc personalul, ele au ochi pentru asta.”, declară el.

El a spus că ar trebui să se căsătorească cu o doamnă cu cel puțin 20 de ani mai tânără decât el din motive fiscale. „Taxa pe moștenire este de 40 la sută și singura modalitate prin care pot transmite domeniul și colecția de artă este să le las soției, fără taxe, care apoi le poate distribui rudelor mele îndepărtate.

„Evident, ea trebuie să trăiască șapte ani. Ar trebui, de asemenea, să fie asigurată, de aceea avem nevoie de o doamnă cu cel puțin 20 de ani mai tânără decât mine, deoarece nu pot asigura o soție mai în vârstă, deci cu cât mai tânără, cu atât mai bine. În mod evident, văduva ar primi un procent financiar pentru transmitere. Aceasta este singura modalitate rămasă de a evita taxa pe moștenire.”

„Nu pot asigura o femeie de 70 de ani”

El a adăugat: „Nu pot asigura o femeie de 70 de ani. Am multe fete minunate care ar fi încântate să se mărite la 70 de ani, dar îmbătrânesc, mai trăiesc câțiva ani și apoi mori și apoi pot muri și ele și asta este un risc. Întâlnesc oameni în mod social și am o viață socială foarte activă și sunt prezentat unor persoane din cercul meu.

„Dacă ești un tânăr și te ții de propria religie, propria clasă, propria țară și propria politică, ai 50 la sută șanse de succes și de a nu ajunge la tribunalul de divorț.”

Sir Benjamin Julian Alfred Slade este fiul lui Sir Michael Nial Slade, al 6-lea Baronet, și al Angelei Clare Rosalind Chichester.

Și-a moștenit titlul de la tatăl său în 1962, iar fratele său mai mare, Robert, a murit înaintea tatălui lor. A fost educat la Millfield School. Locuiește la Maunsel House în Bridgwater, Somerset.

Anunțul matrimonial devenit viral

Cerințele sale complete sunau astfel:

„Sir Ben este în căutarea unei Doamne a Casei. Trebuie să aveți permis de port-armă, permis de conducere (iar un permis de elicopter ar fi benefic), blazon familial, să puteți administra două castele, un domeniu și un teren de vânătoare de cocoși de munte. Pregătirea juridică și contabilă ar fi utilă.

Trebuie să puteți procrea doi fii (nu mă deranjează dacă ați mai procreat înainte și sunteți dovedită).

Un mic capital privat și venit propriu ar fi de ajutor. O avere mare ar fi și mai de ajutor! Candidata ar fi plătită cu 50.000 de lire plus un bonus anual, iar asta include o mașină, o casă, cheltuieli, mâncare și vacanțe.

Cititoarele Guardian, Scorpionii, consumatorii de droguri, alcoolicii, scoțienii, persoanele sub 1,68 m, persoanele din țări care încep cu ‘I’ și au verde în steag și persoanele din țări unde nu se poartă paltoane iarna nu trebuie să aplice!”