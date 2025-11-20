Atenție la durerea din piept: Când este un simplu spasm muscular și când anunță o urgență cardiacă

Bărbat care acuză dureri în piept. foto: freepik.com

Durerea în piept este unul dintre cele mai înfricoșătoare simptome pe care le poate experimenta cineva, fiind asociată instantaneu cu un atac de cord. Totuși, realitatea medicală arată că, deși o urgență cardiacă este o posibilitate, spectrul de cauze este mult mai larg, incluzând probleme digestive, musculare sau, din ce în ce mai frecvent, afecțiuni legate de stres și anxietate.

Diferențierea între o problemă minoră și o urgență care pune viața în pericol necesită o evaluare medicală rapidă. Însă, înainte de a ajunge la specialist, este vital să înțelegi cum emoțiile puternice pot avea manifestări fizice extreme, imitând perfect simptomele cardiace.

Stresul cronic: Cum ne sabotează sistemul cardiovascular

Trăim într-o eră a vitezei și a presiunii constante, iar organismul nostru reacționează la stresul cronic prin eliberarea de hormoni (adrenalină, cortizol) care pun inima în alertă. Bătăile rapide, tensiunea musculară și senzația de sufocare sunt răspunsuri normale la anxietate, dar pot fi ușor confundate cu semnele unei boli grave.

De fapt, sindromul de panică sau anxietatea acută pot provoca dureri în piept, numite și "angină psihogenă", care nu au nicio legătură cu obstrucția vaselor de sânge. Totuși, este esențial să nu te auto-diagnostichezi. Dacă te confrunți cu durere în piept, este crucial să știi care sunt cauze durere in piept – de la cele mai puțin grave, până la urgențele medicale – și să ceri ajutor de specialitate.

Rolul suplimentelor în gestionarea oboselii cronice

Pe lângă gestionarea psihologică a stresului, o componentă importantă în menținerea echilibrului nervos și muscular o reprezintă aportul optim de nutrienți. Stresul epuizează rapid rezervele organismului de minerale esențiale, ceea ce poate duce la o stare constantă de oboseală și iritabilitate, amplificând senzațiile neplăcute.

Un mineral recunoscut pentru efectul său calmant asupra sistemului nervos central este magneziul. Acesta joacă un rol cheie în sute de reacții biochimice, inclusiv în relaxarea musculară și în reglarea ritmului cardiac. Deficiența de magneziu poate intensifica starea de nervozitate și poate contribui la apariția spasmelor musculare. Dacă simți că stresul cronic îți afectează vizibil calitatea vieții și ai nevoie de sprijin pentru echilibrarea rezervelor interne, poți explora soluții de tipul magneziu stres si oboseala disponibile pe piață. Un aport optim de minerale poate îmbunătăți semnificativ rezistența la factorii de stres.

Când trebuie să suni la 112

Deși stresul poate fi vinovatul, orice durere acută sau persistentă în piept, însoțită de simptome precum transpirații reci, greață sau durere care iradiază în braț sau maxilar, necesită intervenție medicală de urgență. Prevenția rămâne, însă, cea mai eficientă metodă. Aceasta include vizite regulate la medic, o dietă echilibrată și gestionarea activă a factorilor de stres.

Sursa foto: Freepik