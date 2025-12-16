Când Secret Santa se transformă în dezastru. O femeie singură a primit un joc Solitaire, iar un copil de 9 ani lenjerie comestibilă

Secret Santa ar trebui să fie despre distracție, dar nu mereu e așa, iar atunci poate duce la tot felul de probleme. FOTO: Getty Images

Un joc Solitaire însoțit de un bilețel răutăcios, hrană pentru câini pentru cineva care tocmai a pierdut un cățel sau lenjerie comestibilă pentru un copil de nouă ani. Secret Santa ar trebui să fie despre distracție, dar nu mereu e așa, iar atunci poate duce la tot felul de probleme, scrie The Guardian.

Susanna Beves lucra ca profesoară la o școală internațională din Germania când a deschis un cadou care a făcut-o să evite pentru totdeauna schimbul de cadouri de tip Secret Santa. Cadoul era un joc de solitaire și „ar fi fost destul de plăcut în circumstanțe normale”, spune ea. Însă acesta venea însoțit de un bilețel: „Îmi spunea că a fost ales pentru mine deoarece sunt singură și probabil că voi rămâne așa, deoarece nu am prieteni.” „A fost cel mai groaznic lucru”, își amintește Beves, acum în vârstă de 57 de ani.

Când a deschis cadoul, într-o cameră plină de 60 de colegi, „mi-ar fi plăcut să plâng”, spune ea. „Toată lumea era acolo și deschidea cadourile. Așa că știam că persoana care scrisese acel bilețel era în aceeași cameră cu mine.” Bilețelul a fost o surpriză totală. „Era un loc de muncă minunat, cu oameni fantastici. Și credeam că ne înțelegem foarte bine și că eram apreciată.” Până în ziua de azi, Beves nu știe cine i-a dat cadoul.

Uneori oamenii merg prea departe

Schimbul anonim de cadouri între colegi ar trebui să fie o distracție de sfârșit de an, un mod de a răspândi bucurie festivă. În cel mai bun caz, vei primi un cadou mic, dar ales atent, poate ceva ce face referire la o glumă internă pe care o ai cu un coleg.

Cadourile cu adevărat răutăcioase, cum a fost cel primit de Beves, sunt rare, dar este destul de comun ca darurile care sunt glume intenționate să nu fie pe placul tuturor, spune Shelley Poole, directorul executiv al firmei de consultanță în resurse umane Wellington. „Nu vreau să fiu polițistul distracției în HR”, spune ea. „Pentru că, dacă este făcut corect, poate fi distractiv. Dar cred că uneori oamenii merg prea departe și nu se gândesc neapărat la persoana care va deschide cadoul.”

Când alegi un cadou, Poole recomandă să nu faci glume pe seama defectelor cuiva, cum ar fi să cumperi săpun sau deodorant pentru cineva care are miros corporal puternic sau căști pentru cineva considerat prea gălăgios. „Asta poate face ca unii oameni să se simtă umiliți”, spune ea. „Am văzut plângeri apărute din această cauză.”

Când cineva primește un cadou care se vrea a fi o glumă, poate simți presiunea de a râde alături de colegii săi, chiar dacă de fapt se supără.

Conserve cu hrană pentru câini pentru un coleg care își eutanasiase cîinele

Așa a fost cazul lui Tony O’Brien, în vârstă de 59 de ani, care, când era tânăr, a participat la un Secret Santa la primul său loc de muncă, în Irlanda de Nord. La acea vreme, el locuia încă împreună cu mama sa, care creștea câini. „Unul dintre câinii ei a avut pui. Unul dintre ei era un boxer alb și aceștia sunt foarte rari”, spune el. „L-am îndrăgit și i-am cerut mamei mele să-mi dea câinele. Și a spus da.” Nu știa că variantele albe ale acestei rase sunt mai sensibile la probleme de sănătate și temperament, până într-o seară, când, în timpul unei plimbări, „a mușcat o femeie în vârstă de pe braț, fără motiv”, spune O’Brien. Din fericire, victima nu a fost rănită grav, dar el a decis să eutanasieze câinele, spunându-și: „Nu aș putea să am un câine care să atace pe cineva așa.”

Le-a povestit colegilor înainte de Crăciun. Spre dezamăgirea sa, persoana care l-a ales pentru Secret Santa a considerat că este o poveste bună pentru a face o glumă, iar O’Brien a primit șase conserve de hrană pentru câini și doi căței jucărie. „Este o poveste groaznică. Și de ce ar crede cineva că ar putea să o facă mai ușoară în felul ăsta, mai ales într-un mod public, nu am înțeles”, a spus O’Brien.

Uneori, chiar și cele mai bine intenționate cadouri ajung să fie total nepotrivite

Georgie Goldstein, în vârstă de 33 de ani, care lucrează într-o firmă de training în Londra, „a râs probabil cam trei minute” după ce a deschis cadoul Secret Santa constând într-un set de căni pentru cupluri. „Morning gorgeous” și „morning handsome” erau inscripțiile de pe căni, care păreau a fi pentru Goldstein și partenerul ei pe termen lung. Totuși, ce nu știa cel care i-a ales cadoul era că relația lui Goldstein se încheiase chiar înainte de schimbul de cadouri Secret Santa. A fost „un cadou groaznic” care „a atins un punct sensibil”.

Rebekah Jorgensen, regizoare în vârstă de 73 de ani, care locuiește la Geneva, a văzut și ea latura amuzantă a unui cadou Secret Santa, atunci când a participat la unul la compania de mobilier unde lucra. Schimbul de cadouri a avut loc la o petrecere de Crăciun la care angajații aveau voie să aducă familiile. În loc să cumpere cadouri pentru persoane specifice, oricine aducea un cadou îl adaugă la grămadă și alegea unul, de asemenea, din grămadă. Jorgensen venise cu fiul i, Elliot, care avea 9 ani la acea vreme. Toată lumea trebuia să stea într-un cerc și să deschidă cadoul unul câte unul, iar când a venit rândul lui Elliot, a deschis o cutie cu o pereche de chiloți comestibili. „Neavând nicio idee ce sunt”, spune Jorgensen, „i-a ridicat ca să îi arate tuturor și a întrebat: ‘Ce să fac cu aceștia?’”. „Când și-a dat seama că ‘comestibil’ înseamnă ‘de mâncat’, a avut o expresie de absolut dezgust.” Din fericire, unul dintre colegii lui Jorgensen, care primise un pachet de nuci gourmet, a intervenit rapid și a oferit să schimbe cadourile. „Așa că totul s-a rezolvat foarte bine”, spune Jorgensen. „Nimeni nu a recunoscut vreodată că a cumpărat așa ceva”, a adăugat ea. „Dar a fost foarte, foarte amuzant.”

A găsi un cadou potrivit nu este singura provocare

Și modul în care reacționezi la cadoul pe care l-ai primit poate provoca conflicte.

Poole, care lucrează în resurse umane de mai bine de 20 de ani, spune că a gestionat multe plângeri legate de Secret Santa de-a lungul carierei sale. De obicei, încurajând colegii să discute despre acest subiect sau să își ceară scuze se rezolvă problema. În cel mai serios caz, „am văzut situații în care plângerile au fost admise pentru că poate constitui hărțuire”, adaugă ea. „Am văzut o situație într-o industrie dominată de bărbați, unde erau doar câteva femei, iar una dintre femei deja spusese că nu-i plac glumele sexuale. Și a primit un kit cu jucării cu tentă sexuală în Secret Santa.” Drept urmare, întreaga echipă a urmat un curs de conștientizare privind hărțuirea sexuală.

Orice cadou de natură sexuală ar trebui evitat, recomandă Poole, și subliniază că „sunt multe lucruri pe care le-ai considera cadouri sigure”, cum ar fi ciocolata, care, „dacă cineva este atent din orice motiv la ceea ce mănâncă, poate fi dificil.” Ea recomandă să vorbești cu cineva care cunoaște bine pe persoana care va primi cadoul pentru a afla ce cadou ar fi potrivit pentru ea.

Experiențele neplăcute cu Secret Santa pot rămâne în memorie pentru totdeauna: O’Brien crede că cadourile sale nepotrivite pentru câini l-au făcut să fie și el cinic cu oamenii cu care lucra. „Au existat și alte incidente cu Secret Santa nepotrivite și răutăcioase care au dus la decizia serviciului public de a interzice complet Secret Santa-ul”, spune el. „Oamenii îl foloseau ca pe o scuză pentru a se răzbuna pe cei pe care nu-i plăceau sau cu care aveau un conflict.”