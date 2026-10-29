Ce sunt sferele roșii pe liniile de înaltă tensiune

Aceste obiecte sunt cunoscute drept marcaje aeriene de avertizare sau sfere de semnalizare. Foto: Getty Images

Sferele colorate montate pe liniile de înaltă tensiune pot fi observate mai ales în apropierea aeroporturilor, în zonele montane sau deasupra văilor. Deși par simple obiecte decorative, aceste sfere de pe liniile de înaltă tensiune au un rol important pentru siguranța traficului aerian: îi ajută pe piloți să observe cablurile electrice, care sunt greu de distins de la distanță, potrivit Energybot.

De ce sunt montate sfere colorate pe cablurile electrice

Aceste obiecte sunt cunoscute drept marcaje aeriene de avertizare sau sfere de semnalizare. Ele sunt montate pe anumite cabluri pentru a le face mai vizibile pentru piloții avioanelor care zboară la altitudine mică, dar și pentru cei care pilotează elicoptere sau aeronave de mici dimensiuni.

Firele electrice pot fi dificil de observat, mai ales atunci când fundalul este format din păduri, munți sau terenuri în nuanțe de gri și verde. Sferele au culori puternice, precum roșu, portocaliu, galben sau alb, care contrastează cu peisajul și atrag atenția asupra prezenței cablurilor.

Marcajele sunt deosebit de utile în apropierea aeroporturilor, unde aeronavele coboară pentru aterizare sau urcă imediat după decolare. Ele pot fi întâlnite și în văi adânci ori în regiuni muntoase, unde avioanele și elicopterele zboară mai aproape de sol.

Ce rol au sferele în prevenirea accidentelor

Principalul scop al acestor marcaje este reducerea riscului de coliziune între aeronave și liniile electrice. Un cablu subțire poate fi greu de identificat în timpul zborului, mai ales în condiții în care vizibilitatea este redusă sau relieful complică orientarea.

O coliziune cu o linie de înaltă tensiune poate avea consecințe grave atât pentru persoanele aflate la bordul aeronavei, cât și pentru infrastructura electrică. În anumite situații, avarierea instalațiilor poate provoca întreruperi ale alimentării cu energie.

În plus, deteriorarea rețelelor electrice poate crea riscuri suplimentare, în funcție de locul și de circumstanțele în care se produce incidentul. În zonele predispuse la incendii de vegetație, avariile instalațiilor electrice pot reprezenta un motiv suplimentar de îngrijorare.

Sferele nu împiedică fizic avioanele să se apropie de cabluri și nici nu împiedică firele să se atingă între ele. Rolul lor este să facă obstacolele mai ușor de observat, astfel încât piloții să le poată evita.

De ce au culori diferite

Roșul, portocaliul, galbenul și albul sunt folosite pentru ca marcajele să iasă în evidență pe fundalul natural. Alegerea culorii depinde de condițiile din zona în care sunt instalate și de cerințele aplicabile.

În anumite situații, marcajele pot include și materiale reflectorizante, pentru a îmbunătăți vizibilitatea în condiții de iluminare specifice. Sferele sunt concepute să reziste la ploaie, vânt și expunerea îndelungată la soare.

Deși sunt întâlnite frecvent pe liniile de înaltă tensiune, aceste sfere nu sunt montate pe toate cablurile. Amplasarea lor depinde de riscurile existente și de necesitatea semnalizării anumitor porțiuni ale rețelei.

Sunt sferele dispozitive pentru măsurarea vremii?

În jurul acestor obiecte au apărut mai multe explicații greșite. Unele persoane cred că ar fi senzori meteorologici, greutăți menite să stabilizeze cablurile în timpul furtunilor sau sisteme de supraveghere.

În realitate, sferele de semnalizare aeriană au rolul de a crește vizibilitatea cablurilor. Ele nu sunt montate pentru a măsura vremea și nici nu au funcția de a împiedica firele să se lovească între ele în timpul vântului puternic.

Există și alte dispozitive folosite pe liniile electrice, inclusiv echipamente care ajută la protejarea păsărilor. Acestea pot avea forme și funcții diferite, motiv pentru care nu orice obiect colorat montat pe un cablu trebuie considerat automat un marcaj aerian.

Cum sunt montate sferele pe liniile de înaltă tensiune

Instalarea acestor marcaje presupune intervenții specializate, deoarece liniile electrice pot prezenta riscuri majore. În funcție de amplasament și de condițiile de lucru, echipele pot folosi utilaje și echipamente speciale, inclusiv elicoptere.

Lucrătorii care efectuează astfel de operațiuni au pregătire specifică și folosesc proceduri stricte de siguranță. Intervențiile asupra liniilor de înaltă tensiune nu sunt lucrări care pot fi realizate fără echipament și autorizare adecvate.

De-a lungul timpului, materialele folosite pentru fabricarea marcajelor au evoluat, iar modelele actuale sunt concepute pentru a rezista mai bine la condițiile de mediu. Scopul a rămas însă același: identificarea mai ușoară a cablurilor și reducerea riscului de accidente.

Sferele colorate de pe liniile electrice sunt, așadar, mai mult decât simple obiecte vizibile în peisaj. Ele reprezintă un element de siguranță care îi avertizează pe piloți asupra unor obstacole greu de observat și contribuie la protejarea traficului aerian.