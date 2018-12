Ce te așteaptă în noul an, potrivit numerologiei. 2019, anul schimbărilor bruște

Foto: Pixabay.com

Potrivit principiilor din numerologie, anul 2019 va fi influențat de energia numărului 3, fiind un an al schimbărilor bruște.

Fiecare om are un număr personal. Acesta se adaugă la cifra 3, care înseamnă vibrația anului, iar rezultatul va însemna calculul anului personal. Spre exemplu, dacă te-ai născut pe 23 august (8 + 2 + 3 = 13, 1 + 3 = 4) numărul tău de atitudine este 4. Apoi, adăugi numărul de atitudine la numărul anului curent. Deci, pentru 2019, adăugi 3, plus numărul de atitudine (3 + 4 = 7). Te vei afla un an personal 7 în 2019.

1 - Vei fi mai concentrat și vei prelua controlul asupra lucrurilor importante care contează.Schimbări majore în carieră.

2 - Acesta este anul romantismului și al uniunilor fericite.

3 - Proiecte creative. Vocea voastră artistică va fi ascultată și iubită.

