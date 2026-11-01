Cel mai inedit restaurant italian. Tiramisu, lasagna, cannoli arată foarte apetisant, dar nu poti mânca nimic. Doar să te uiți

4 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2026 Modificat la 08:00 01 Noi 2026

Straturi de lasagna pline de sos bolognese, cannoli cu fistic pudrați cu zahăr și o felie generoasă de tiramisu cremos - acestea sunt doar câteva dintre preparatele care îți fac poftă în noul „restaurant” al artistei Kate Jenkins.. FOTO Instagram Kate Jenkins

Straturi de lasagna pline de sos bolognese, cannoli cu fistic pudrați cu zahăr și o felie generoasă de tiramisu cremos - acestea sunt doar câteva dintre preparatele care îți fac poftă în noul „restaurant” al artistei Kate Jenkins. Există însă o capcană, pentru că niciunul nu se poate mânca. Jenkins a tricotat, a croșetat, a brodat și a cusut fiecare rețetă în parte, creând de mână un adevărat festin din fire textile pentru noua sa expoziție de la galeria Air Contemporary din Londra, scrie Euronews.

Galeria a fost transformată complet, cu fețe de masă în carouri, ca într-o trattorie tradițională, decorațiuni rustice pe pereți și o vitrină uriașă cu înghețată. Dacă n-ar lipsi mirosul de aluat proaspăt copt, ai putea jura că te-ai mutat de pe străzile aglomerate din Soho direct într-o mică delicatesă italiană.

Această experiență imersivă este o parte esențială a operei lui Jenkins, care a mai realizat în trecut replici tricotate ale unor pescării, brutării, supermarketuri sau bagelării.

Noua instalație este însă mult mai personală, fiind inspirată de călătoriile dese în Italia alături de partenerul ei, italian.

„Mă simt mereu inspirată în Italia, pentru că există o cultură culinară foarte bogată”, a declarat Jenkins pentru Euronews Culture. „Fiecare regiune a Italiei e faimoasă pentru altceva. La Veneția, de exemplu, există cicchetti, un fel de echivalent al tapas-urilor. Apoi e Crotone, renumit pentru ceapa roșie.”

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Diversitatea bucătăriei italiene și interesul artistei pentru diferențele subtile dintre regiuni au stat la baza unui proiect de un an, care cuprinde peste o mie de replici textile de mâncăruri și băuturi.

Printre ele se află felii de salam, diverse brânzeturi, sticle de Chianti și sute de bucăți de paste servite în boluri. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Jenkins tricotează o lasagna ca și cum ar găti-o cu adevărat.

„Am tricotat foile pentru paste, apoi am făcut sosul ragù, croșetat, iar la final am așezat totul în straturi, exact cum ai face o lasagna acasă”, explică artista. „Trebuie să observi cu atenție cum e construit un lucru, să-l descompui și apoi să-l refaci, doar că tricotat.”

Pentru a obține culorile și texturile potrivite, a fost nevoie de nenumărate încercări, combinații de fire și tehnici diferite de împletire, astfel încât rezultatul să pară cât mai real.

„Ravioli, de exemplu, trebuie să aibă un anumit volum, plus marginea aceea zimțată, care cere un anumit tip de ochi”, spune ea. „Iar când fac un cornet de înghețată, cu structura lui 3D de napolitană, unele părți le croșetez, iar pentru altele folosesc o mașină de tricotat, ca să arate cum trebuie.”

Tricotatul face parte din viața lui Jenkins încă din copilărie, de când a învățat de la bunica ei. Și-a început cariera la finalul anilor 90 ca designer de tricotaje, lucrând pentru nume mari ale modei precum Ralph Lauren, Marc Jacobs și Kate Spade, înainte de a-și lansa propriul brand, Cardigan.

Ideea de a tricota mâncare i-a venit în timp ce căuta modalități de a promova o linie de accesorii. A început mai mult în joacă, dar și ca pe un mod de a-i face pe oameni să privească lucrurile altfel.

Succesul a fost atât de mare încât, în 2007, a deschis prima expoziție cu tematică culinară, „Comfort Food”, care avea să-i schimbe complet direcția carierei.

„Cred că oamenilor le place să vadă mâncare”, spune ea, convinsă că există o bucurie universală în a vedea și a crea replici ale unor lucruri cunoscute. „E foarte satisfăcător să-mi propun un obiectiv, de pildă, să fac un bagel identic cu unul adevărat, și să reușesc.”

Expoziția vine într-un moment în care așa-numitele „hobby-uri de bunică”, precum tricotatul, au devenit tot mai populare printre tineri. Potrivit unui sondaj Mintel, 86% dintre membrii Generației Z se consideră pasionați de lucrul manual.

„Internetul le-a oferit oamenilor posibilitatea de a învăța online”, spune Jenkins. „E extraordinar și înțeleg de ce există un interes atât de mare: e accesibil și nu e complicat. Nu ai nevoie de multe unelte sau de mulți bani ca să creezi ceva.”

Caracterul social al acestor activități i-a permis artistei să-și facă expozițiile mai interactive. În 2022, la expoziția „Cafe Kate” din Țările de Jos, vizitatorii au fost încurajați să-și tricoteze propriile prăjituri. „E frumos să vezi entuziasmul oamenilor, să vină să stea împreună, să tricoteze puțin sau să se lase absorbiți de expoziție în felul acesta.”

Expoziția „Kate’s Knitalian” poate fi vizitată la galeria Air Contemporary din Londra între 30 octombrie și 5 decembrie 2026.