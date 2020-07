Cele mai detaliate fotografii ale Soarelui surprinse vreodată, publicate de NASA! ”Ne depășesc așteptările”!

Aceasta este cea mai apropiată distanță la care camerele au stat vrodată de Soare, satelitul fiind situat la doar 77 de milioane de km distanță de acesta când au fost făcute fotografiile - aproximativ jumătate din distanța dintre Pământ și Soare.

„Primele imagini ne depășesc așteptările, a spus Daniel Müller, om de ştiinţă al proiectului ESA Solar Orbiter.

„Putem vedea deja indicii despre fenomene foarte interesante pe care nu le-am putut observa până acum în detaliu. Cele 10 instrumente de pe Solar Orbiter funcționează frumos și oferă împreună o vedere neașteptată a Soarelui și a vântului solar. Acest lucru ne face siguri că Solar Orbiter ne va ajuta să răspundem la întrebări profunde și deschise despre Soare.”

Oamenii de ştiinţă implicaţi în misiune au spus că, deşi primele imagini obţinute de o navă spaţială servesc doar pentru a confirma că instrumentele sale funcţionează, aceste fotografii dezvăluie un nivel de detaliu fără precedent.

Sursa: euronews.com

Data from the Extreme Ultraviolet Imager reveals tiny “campfires” dotting the Sun’s surface — bright spots that may be related to nanoflares, which are one possible explanation for the incredible heating of the Sun’s outer atmosphere, the corona. pic.twitter.com/7WFiL6Yf4s