Colţul de lume în care femeile se spală o singură dată în viaţă, dar reuşesc să rămână curate. Obiceiul prin care au surprins

Colţul de lume în care femeile se spală o singură dată în viaţă, dar reuşesc să rămână curate. Sursa foto: Getty Images

Namibia este o țară frumoasă situată în partea de sud a Africii. Țara are peisaje spectaculoase, presărate cu munți, Canionul Fish River, câmpiile cu iarbă aurie din Kalahari și o faună sălbatică bogată. Pe aceste meleaguri trăiesc şi oamenii din tribul Himba. Un aspect inedit al acestui trib este faptul că membrii săi nu se spală cu apă, notează Guardian.ng.

Cu toate acestea, faptul că nu se spală nu a dus la o lipsă a igienei personale. Femeile din acest trib își aplică ocru roșu pe piele și fac zilnic "o baie de fum" pentru a-și mențina igiena.

Cum funcţionează "baia de fum" în locul duşului: femeile pun cărbuni încinși într-un vas mic cu plante aromatice (în principal frunze și rămurele de Commiphora). Apoi se apleacă deasupra vasului cu apă fierbinte, din care ies aburi, până încep să transpire. Pentru o baie de fum a întregului corp, se acoperă cu o pătură, astfel încât fumul să rămână captiv sub material.

Tribul Himba trăieşte în nordul Namibiei

Oamenii din tribul Himba sunt faimoşi în lume datorită modului lor de viață, vestimentației și economiei. Poporul Himba, cunoscut și sub denumirile de Omuhimba sau Ovahimba, trăiește în nordul Namibiei, în special în regiunea Kunene.

Se spune despre ei că "împodobesc" nou-născuții cu coliere din mărgele. Deși membrii tribului Himba colaborează cu triburile vecine, ei trăiesc izolați și sunt reticenți față de contactele cu exteriorul. Acesta este modul lor de a se proteja împotriva alterării propriilor credințe și culturi.

Himba este unul dintre cele mai primitoare triburi din Africa, manifestând respect atât față de străini, cât și față de vizitatori. Cu toate acestea, ei dezaprobă orice ar putea amenința valorile și tradițiile lor culturale.

Poporul Himba este format în principal din crescători de animale. Aceștia cresc diverse rase de animale, în special capre, vite, oi etc. Femeile adună lemne de foc, caută apă potabilă, gătesc și servesc masa, realizând totodată cu pricepere diverse obiecte manual.

Unii membri ai tribului sunt credincioşi și au o viață socială activă, venerând zeii strămoșilor lor. Aceștia practică poligamia, căsătorind multe dintre fete la o vârstă fragedă.