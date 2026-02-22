Conace și castele istorice scoase la vânzare în România. Unde se află și cât costă

3 minute de citit Publicat la 07:00 22 Feb 2026 Modificat la 07:00 22 Feb 2026

Mai multe conace și castele istorice se vând în România FOTO: Romania Sotheby International Realty

Mai multe conace și castele din România, unde au trăit personalități ale istoriei, au fost scoase la vânzare. Proprietățile se află în mai multe zone ale țării, iar unele din ele sunt într-o stare foarte bună, pe când altele au nevoie de reparații serioase.

Proprietățile se vând prin Romania Sotheby's International Realty, iar prețurile sunt par tentante pentru cei care își doresc o locuință cu o poveste în spate.

Conacul Koșca, domeniul boieresc de pe un vârf de deal

Conacul situat în Dragodana, județul Dâmbovița, cunoscut azi după numele celui de-al doilea său proprietar, omul de afaceri timișorean Koșca, a fost construit în secolul XIX de polonezul Hagianopol. Acesta a vândut proprietatea în 1930.

Conacul este într-o stare foarte bună și, între timp a fost dotatcu piscina.

„Protejată de un brâu de copaci stufoși plasați strategic pe limita proprietății, clădirea principală se înfățișează albă, luminoasă și caldă sub acoperișul roșcat de cărămidă nouă. Interiorul păstrează lumina și asociază albului pereților mult lemn - bârne decorative pe tavan, mobilier vechi, tâmplărie. În cerdacul închis semi-coloane înalte sunt pictate cu flori în culori de toamna ruginie, conturând un leitmotiv cromatic. Dormitoarele sunt generoase, dominate blând de căldura lemnului; sobe cafenii de teracotă păstrează specificul rustic al întregului conac. O superbă sobă din cahle în alb-albastru este piesa de rezistență a camerei de zi”, se menționează în anunțul de vânzare.

Domeniul de peste două hectare cuprinde 4 clădiri cu centrală proprie și diverse anexe și facilități. Se remarcă în primul rând Conacul, cu o suprafață construită de 306 mp împărțiți în 6 camere, salon, 4 băi, bucătărie, beci, prispă, terasă cu ciubăr și piscină.

Conacul este renovat, funcțional și poate fi folosit imediat. Casa secundară este, de asemenea, complet renovată și funcțională și are o suprafață construită de 238 mp

Proprietatea este înconjurată de o livadă cu peste 300 de pomi fructiferi.

Prețul este de 590.000 de euro.

Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni

Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele cele mai reprezentative ale Moldovei. Prima clădire din actualul ansamblu arhitectural a fost biserica, ridicată în anul 1669, în apropierea unei curţi boiereşti, probabil una dintre cele mai vechi din voievodat, potrivit anunțului de vânzare.

După căsătoria Mariei Cantacuzino, în anul 1778, cu Constantin Ghica, moşia intră în posesia familiei Ghica-Deleni. Lucrările de reamenajare efectuate de aceștia au dat ansamblului configurația actuală. Astfel, până în anul 1802, au fost executate lucrări de restaurare şi extindere, a fost construit zidul de incintă din piatră, pentru ca mai apoi, la început de secol XX, castelul să fie reamenajat după planurile arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti.

Castelul posedă spații ample și luminoase - încăperi, saloane, holuri - dispuse la parter, etaj și demisol. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, timp de doi ani, în castelul din Deleni au fost încartiruite trupe sovietice.

După naţionalizare, clădirea a găzduit Căminul cultural din Deleni, devenind ulterior unitate medicală preventivă, destinaţie pe care o are şi azi.

Castelul se vinde cu 800.000 de euro.

Conacul Karg Haller János din Dârlos, Sibiu

Situată în satul Dârlos, la doar 10 km de Mediaș și 30 km de Sighișoara, această proprietate istorică adăpostește povestea unei familii nobile și spiritul unei epoci de demult.

Ridicată cu secole în urmă, zidurile sale au fost martorii vremurilor de glorie ale familiei Haller, nobili maghiari ce au dăruit regiunii farmec și rafinament.

Fiecare colț al acestui conac de 750 metri pătrați poartă o poveste. Pivnița răcoroasă, adâncită în tăcerea pământului, a fost adăpostul vinurilor alese, ce încă mai păstrează ecoul sărbătorilor de odinioară. Camerele spațioase ale parterului, decorate cu lumină și amintiri, își așteaptă acum o nouă poveste. Mansarda, o tăcere plină de promisiuni, poate renaște sub formă de ateliere, dormitoare sau o galerie a artei.

Pe proprietate se găsesc și alte patru clădiri.

Proprietatea se vinde cu 565.000 de euro.