Cremele și șampoanele pot ascunde chimicale toxice: Ingredientele periculoase pe care să le eviți

Cremele și șampoanele pot ascunde chimicale toxice. Foto: Hepta

De la rujuri și fond de ten, la șampoane și creme hidratante, multe dintre produsele de înfrumusețare pe care le folosim zilnic ascund ingrediente toxice. Experții trag un semnal de alarmă: unele substanțe chimice, nevăzute pe etichete, pot afecta hormonii, sistemul imunitar sau chiar sănătatea pe termen lung. Chiar dacă industria încearcă să reducă riscurile, consumatorii trebuie să fie atenți la ce aplică pe piele și păr, scrie CNN.

Un episod din serialul „The Pitt”, difuzat pe HBO Max, prezintă povestea lui Nandi, o tânără influencer de pe TikTok, care ajunge pe străzile din Pittsburgh, traversând periculos șoselele și țipând la mașini și trecători.

Nandi suferă de insomnie severă, tremurături și psihoză, iar starea ei rapid deteriorată i-a uluit pe medicii din urgențe. În cele din urmă, un rezident inteligent descoperă cauza: intoxicația cu mercur provenind de la o cremă facială importată pe care Nandi o promova în videoclipurile ei.

Episodul, inspirat de realitate, scoate în prim-plan proliferarea substanțelor potențial toxice din produsele pe care mulți dintre noi le aplicăm zilnic pe față, corp și păr.

Conform unei analize din 2021 asupra a 231 de produse cosmetice cumpărate în SUA și Canada, 52% conțin compuși PFAS, substanțe considerate perturbatori hormonali și asociate cu diverse probleme de sănătate. Cele mai mari concentrații au fost găsite în fond de ten (63%), mascara rezistentă la apă (82%) și rujuri de lungă durată (62%). Mai mult, 88% dintre produsele care conțineau PFAS nu menționau acest lucru pe etichetă, lăsând consumatorii fără nicio protecție.

Produsele de înfrumusețare destinate femeilor de culoare au fost mult timp suspectate că includ ingrediente periculoase. De exemplu, aproximativ 50% dintre produsele pentru îndreptat părul conțin formaldehidă, un compus care poate duce la cancer.

Există însă și vești bune, cel puțin în SUA. Potrivit Raportului 2025 asupra ingredientelor din produse de înfrumusețare și îngrijire personală, realizat de organizația nonprofit ChemFORWARD, utilizarea substanțelor periculoase scade ușor. „Substanțele cu risc apar în mai puține produse, iar nivelul general a scăzut cu 2%,” explică Stacy Glass, cofondator și director executiv ChemFORWARD.

Totuși, raportul arată că aproape 4% dintre produse continuă să folosească o mică, dar extrem de periculoasă grupă de chimicale, în special în rujuri, creme, fond de ten, șampoane și balsamuri.

David Andrews, director științific interimar al organizației de sănătate publică Environmental Working Group (EWG), atrage atenția: „Chiar dacă unele companii elimină substanțele periculoase din formulele lor, acestea nu dispar de pe piață, lăsând consumatorii vulnerabili. Cum știi ce să eviți când mergi la magazin?”

Pericole necunoscute și ingrediente de urmărit

Analiza ChemFORWARD a inclus aproape 50.000 de produse, colaborând cu branduri precum Dow, Sephora, Ulta Beauty și The Honest Company. Conform raportului:

71% dintre cele 1,25 milioane de ingrediente analizate sunt sigure sau cu risc scăzut pentru sănătate și mediu. Exemple: glicerină, acid hialuronic, oxizi de fier, vitamina E sintetică.

24% dintre substanțe nu au suficiente date pentru a fi evaluate, reprezentând „un mare punct nevăzut în siguranța consumatorilor”, spune raportul.

Heather McKenney, expert ChemFORWARD, explică dificultatea evaluării unor ingrediente botanice: „Există presupunerea că sunt sigure, dar este complicat să determini dacă rădăcina, frunza sau tulpina, modul de cultivare și procesare pot fi cancerigene sau toxice pentru reproducere”.

Ce trebuie să urmărească consumatorii

Potrivit raportului ChemFORWARD, ingrediente cu rating D și F pe care trebuie să le urmăriți includ:

Silicone F-rated: cyclopentasiloxane și cyclomethicone, folosite pentru senzația de catifelare, limitate în UE în cosmeticele de clătit.

Parabeni: methylparaben, folosit în creme, șampoane, rujuri; poate imita estrogenul și afecta sistemul hormonal.

Coloranți D&C Red 27, 28, Acid Red 92: pot afecta sistemul hormonal, imunitar și reproducător.

Butylated hydroxytoluene (BHT): conservant absorbit de piele, considerat perturbator endocrin și toxic pentru viața acvatică.

Glass subliniază însă că există alternative mai sigure și că industria poate trece la substanțe nepericuloase printr-o substituție strategică. „Raportul nostru arată că tranziția spre chimicale sigure este în plină desfășurare”.