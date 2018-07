Crezi că știi să recunoști un atac de cord? Mai gândește-te o dată! Iată ce ar trebui să te alarmeze!

foto: Pixabay.com

Durerea toracică intensă este cel mai întâlnit simptom al infarctului. Reține însă că această urgență medicală poate avea manifestări atipice în cazul femeilor!

Unori, infarctul se produce „neanunțat”, alteori are are semne prevestitoare chiar și cu câteva zile înainte. Cu toate că un astfel de eveniment neplăcut se poate produce oricând, statisticile au arătat că, în 40% din cazuri, are loc mai des în prima parte a zilei, în intrevalul orar 06:00 – 12:00.



În cele mai multe cazuri, infarctul are ca primă manifestare durerea în piept - angina pectorală. Este descrisă ca apăsare puternică, în spatele sternului, sau ca senzație de gheară în piept, ca o sfredelire sau greutate.

