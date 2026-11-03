Două kilograme de trufe albe au fost vândute cu 18.000 de euro și au stabilit un nou record

<1 minut de citit Publicat la 13:13 03 Noi 2026 Modificat la 13:14 03 Noi 2026

Un restaurant de la Paris şi-a adjudecat la o licitatţie cel mai important lor de trufe albe în valoare de 18.000 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În cadrul celei de-a 46-a ediții a Expoziției Naționale a Trufei Albe Prețioase organizate la Città di Castello, în Italia, cel mai important lot din cadrul licitației a fost adjudecat de restaurantul parizian Amâlia, distins cu o stea Michelin şi condus de bucătarul italian Eugenio Anfuso și de cofetarul Cecilia Spurio.

Prestigiosul local parizian a câștigat un lot unic compus din peste două kilograme de trufe albe prețioase, oferite de mai multe companii participante la expoziție pentru suma de 18.000 de euro, relatează Il Messaggero.

Și Londra a răspuns chemării prețioasei trufe albe din Città di Castello. Mauro Di Lieto, un maestru cofetar italian de renume internațional și câștigător al ediției din 2023 a emisiunii “Bake Off: The Professionals” din Marea Britanie, a achiziționat o trufă albă de 350 de grame de la un producător local, pentru suma de 1.900 de euro.

Andrea Vicario, bucătar-șef la un restaurant din Polignano a Mare, care are o experiență de peste cincisprezece ani în cofetăria de înaltă clasă și în industria localurilor de lux, a obținut o trufă albă cu o greutate de aproximativ 200 de grame, provenită tot de la o companie locală, pentru 1.000 de euro.