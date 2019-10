Nutriționistul Mihaela Bilic, despre o „super-brânză”: Mult timp, a fost considerată de mâna a doua

Foto: pixabay.com

Nutriționistul Mihaela Bilic a scris pe Instagram despre o „super-brânză”.

„Pe vremuri, când dietetic mâncau doar oamenii bolnavi, în meniul post-hepatită erai îndopat cu brânză de vaci. Era slabă, fără gust și fără sare, dar extrem de nutritivă și ușor de digerat. Pentru cei cu probleme de inimă și colesterol crescut era indicată urda, cea mai neobișnuită formă de brânză?

Urda, o știu ciobanii, este un produs care se obține din coagularea zerului rămas după fabricarea altor forme de brânză (telemea, brânză de vaci). O știți și voi cu siguranță dacă ați făcut măcar i dată brânză proaspătă acasă. Lichidul gălbui care rămâne și pe care de obicei îl aruncăm se numește zer. Acest zer conține în principal apă și proteine din lapte, dar nu are niciun strop de grăsime? Pe vremuri era folosit pentru hrănirea altor animale din gospodărie (porci, oi), sau din el se făcea urdă.

Mult timp urda a fost considerată un fel de brânză de mâna a doua, fără gustul și savoarea pe care le are telemeaua. Obținută prin coagularea proteinelor rămase în zer, urda pare a fi în prezent o super-brânză, cu virtuți ce sunt acum la modă: are multe proteine, puțină grăsime și sare mai deloc?

In funcție de producător și de cât e de bine scursă, urda poate fi fadă, sfărâmicioasă și aproape înnecăcioasă, de aceea de multe ori trebuie amestecată cu un pic de smântână sau unt. Varianta italienească se numește ricotta și este de departe o bunătate de brânză? gustați și îmi veți da dreptate: e untoasă fără să fie grasă, e fină și delicată, cu un gust de lapte fiert în tuci la foc de lemne. Fie că o mâncați ca atare sau pusă în paste, pizza sau prăjituri, cu ricotta o să aduceți pe masă gustul de lapte de la țară, cu miros de fum și frunze și toamnă”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Instagram.