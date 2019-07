Detalii neștiute despre Mirela Retegan, creatoarea fenomenului Gașca Zurli

foto: captura Antena 3

Mirela Retegan, femeia care a creat Gașca Zuri, a povestit, vineri la "Dar și Har", detalii neștiute din viața ei.

Mirela a povestit cum i-a venit ideea de a crea ceea ce a devenit în scurt timp un fenomen național.

"Eu am creat povestea Gașca Zurli din nevoile mele de mamă și din felul în care eu am conștientizat că lipsesc în societate anumite lucruri care să mă ajute pe mine în primul rând.

Și dacă mi-au folosit mie cu siguranță că ar putea să folosească și altora. E un spațiu în care părinții și copii se manifestă într-un fel atât de frumos - noi îi spunem gălăgie de bucurie", a spus Mirela Retegan.

Mirela se ocupă însă de ceva vreme și de nevoile celor mari. A creat un grup care a ajutat până acum 500.000 de oameni să slăbească sau măcar să pună bazele viitoare siluete.

"Eu cred că mie Dumnezeu mi-a dat o misiune să strâng mase, pentru că tot ceea ce fac se propagă într-un fel foarte natural. Bine, nu fac decât lucruri în care eu cred cu toată ființa mea, pe care le-am testat pe propria mea piele.

Am avut toată viața mea o problemă cu kilogramele, nu am fost niciodată o femeie slabă. Am oscilat mereu între 100 și 60 de kilograme, până într-o zi în care am aflat că dacă mănânci la ore fixe și nu mai ronțăi între mese măcar te stabilizezi cât de cât", a mărturisit Mirela Retegan.