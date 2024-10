Dezvăluiri incredibile: Lisa Marie Presley și-a ținut fiul mort pe gheață, în casă, timp de 2 luni înainte de înmormântare

Lisa Marie Presley și Ben Keough FOTO: Hepta

Când singurul copil al lui Elvis Presley, Lisa Marie, a murit la vârsta de 54 de ani anul trecut, ea a lăsat în urmă o cerere intimă: ca fiica sa, Riley Keough, să îi termine memoriile bazate pe casete înregistrate şi pe timpul petrecut împreună, potrivit BBC.

În ziua lansării cărţii, BBC s-a întâlnit cu Keough în New York pentru a discuta despre ”From Here to the Great Unknown”, o poveste de viaţă plină de traume, dependenţă, pierdere şi durere.

”M-a emoţionat faptul că a împărtăşit-o cu lumea, pentru că era o poveste faţă de care se simţea foarte protectoare”, a declarat Riley Keough, actriţă în vârstă de 35 de ani, care vorbeşte încet.

În cartea de memorii, Lisa Marie Presley prezintă în detaliu consecinţele pe care le-a avut asupra ei moartea legendarului ei tată, când avea doar nouă ani.

Pentru prima dată, ea descrie cum s-a trezit în după-amiaza morţii sale, în august 1977, şi cum a simţit că ceva nu este în regulă, înainte de a alerga în camera tatălui ei şi de a-l vedea cu faţa în jos pe podeaua băii.

Trupul său a fost expus într-un sicriu deschis la Graceland timp de două zile. După plecarea mulţimii, Lisa Marie Presley mergea şi ”îi atingea faţa şi îl ţinea de mână, pentru a vorbi cu el”.

”Ca adult, au fost nopţi în care m-am îmbătat şi i-am ascultat muzica şi am stat acolo şi am plâns. Durerea încă vine. Este încă acolo”, spune ea.

Este un eveniment pe care Keough crede că mama ei nu l-a procesat niciodată pe deplin. Ea a declarat pentru BBC că, în copilărie, se simţea supărată pe celebrul ei bunic, deoarece asocia cântecele acestuia cu faptul că o vedea pe mama ei suferind, chiar şi la mulţi ani după moartea acestuia.

A ținut trupul fiului ei pe gheață carbonică timp de 2 luni, în casă

Deşi există şi amintiri ale momentelor tandre şi private de la Graceland, tragedia este o temă constantă în poveste.

Moartea fiului Lisei Marie Presley, Ben Keough, care s-a sinucis în iulie 2020 la vârsta de 27 de ani, a provocat o durere atât de intensă, încât trupul său a fost ţinut în casa familiei pe gheaţă carbonică timp de două luni înainte de a fi înmormântat în cele din urmă.

”Ben a fost dragostea vieţii mamei”, şi au ”împărtăşit o legătură sufletească foarte profundă”, scrie Keough despre fratele ei.

Ea a declarat pentru BBC că având mai mult timp cu corpul lui a ajutat-o pe mama ei să ”îşi adune gândurile”.

”Cred că este destul de comun în modul în care tratăm moartea în lumea occidentală să [o] păstrăm foarte repede şi nu există cu adevărat un proces de doliu”, a spus ea.

”Trupul este luat şi uşile sunt închise şi nu vezi nimic”, a adăugat ea.

Starea de sănătate a lui Lisa Marie Presley s-a deteriorat după moartea şi înmormântarea fiului ei. Keough scrie în carte că a crezut că mama ei va muri în cele din urmă de inimă frântă.