DIETĂ. Cum a reușit să slăbească Cristina Bălan 40 de kilograme: ”Aveam aproape 100 după naștere”

Cristina Bălan a demonstrat lumii de mai multe ori că este o femeie puternică. Deşi a trecut prin momente dificile, vedeta a reuşit să facă faţă tuturor momentelor grele întâmpinate de-a lungul vieţii. Printre obiectivele sale s-a numărat şi slăbitul, iar printr-o ambiţie de lăudat, cântăreaţa a dat jos aproape jumătate din greutatea pe care o avea după naştere.

Artista a lăsat pentru o vreme scenă şi şi-a dedicat toată viaţa copiilor, care sunt Universul ei. Cei mici suferă de Sindromul Down şi au nevoie de toată atenţia. Alături de soţul ei, aceştia au investit totul timpul şi banii pentru sănătatea celor mici, iar din fericire gemenii au făcut progrese şi se simt din în ce în ce mai bine. După naşterea lor, Cristina Bălan a dat dovadă de multă ambiţie şi a ajuns să slăbească 40 de kilograme.

Ajungând la o greutate pe care şi-o dorea, Cristina Bălan se declară acum foarte mulţumită de aspectul ei. Artista a muncit mult până ce a reuşit să scadă centimetri considerabili şi să îşi formeze masa musculară.

„Aveam aproape 100 de kilograme după naștere. Acum am 58 de kilograme, dar am masă musculară. Atunci când faci sală pui masă musculară. În schimb, am scăzut în centimetri și sunt foarte mulțumită de mine. Muncesc pentru felul în care arăt acum, am înțeles în cele din urmă că frumusețea stă în ochiul privitorului și dacă tu pe tine nu te vezi frumoasă, atunci cine? E un fel de război cu tine însăți", a mărturisit artista pentru Libertatea.

Vedeta merge oricât de des poate la sală în primul rând pentru un stil de viaţă sănătos. Acum, când a ajuns la rezultatul la care aspira, vedeta continuă să facă exerciţii pentru tonifierea muşchilor, nu pentru slăbit.