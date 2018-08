Dieta ketogenică! Mănâncă şi slăbeşte rapid!

Toate femeile vor să fie suple şi să aibă un corp de invidiat, însă asta presupune şi un efort destul de mare. Majoritatea încearcă diverse diete, care, de multe ori, nu dau rezultatele mult dorite.

Dieta keto sau dieta ketogenică este o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi, dar care ajută foarte mult la eliminarea kilogramelor acumulate în plus.

Ce alimente sunt permise în dieta ketogenică

- condimente: sare, piper și diferite ierburi aromatice.

- legume cu conținut scăzut de carbohidrați: în general legumele verzi, roșii, ceapă, ardei, etc.

- avocado

- uleiuri sănătoase: în primul rând ulei de măsline extravirgin, ulei de cocos și ulei de avocado

- nuci și semințe: migdale, nuci, semințe de in, semințe de dovleac, semințe de chia, etc.

- brânză: cât mai neprocesată, cașcaval, mozzarella, etc.

- unt și smântână: cu conținut ridicat de grăsimi

- ouă

- peste: somon, ton

- carne: friptură, cârnați, șuncă, pui, vită, curcan

Ce alimente sunt interzise în dieta ketogenică

- alcoolul: din cauza conținutului ridicat de carbohidrați

- unele grăsimi: limitați consumul de maioneză, uleiuri vegetale procesate

- unele condimente sau sosuri care conțin zahăr

- produsele dietetice sau cele cu conținut scăzut de grăsimi (pentru că de obicei acestea sunt foarte procesate și au un conținut ridicat de grăsimi)

- cartofi, morcovi, napi

- fasole, linte, mazăre, păstăi

- fructele: toate fructele trebuie eliminate, cu excepția fructelor de pădure, în cantități limitate

- cerealele: produsele pe baza de grâu, orezul, paștele, pâinea, produsele de patiserie

- alimentele dulci: sucuri acidulate, sucuri de fructe, orice fel de dulciuri

Sursa: clickpentrufemei.ro