Postul intermitent - dieta rapidă şi cu rezultate pe termen lung. Nutriţionistul Lygia Alexandrescu explică regimul, pas cu pas

Postul intermitent înseamă că într-o zi se consumă alimentele într-un anumit interval orar. Detalii despre acest regim alimentar ne spune nutriţionistul Lygia Alexandrescu.

In ultimul deceniu acest tip de obicei de organizare a meselor a fost practicat ca o strategie a scaderii in greutate si pe langa rezultatele obtinute, s-au constatat si o serie de beneficii aduse sanatatii in acest mod.

Cum ne îmbunătăţim sănătatea ţinând post intermitent

Asadar, pe langa scaderea semnificativa in greutate se imbunatatesc si alti parametri ai starii de sanatate: scad markerii inflamatiei, scad valorile glicemiei bazale, scade nivelul LDL colesterolului, al trigligeridelor si ureei serice, se reduc edemele determinate de retentia hidrica, creste nivelul energetic pe toata perioada zilei, se imbunatateste calitatea somnului si capacitatea de concentrare in activitatile zilnice.

Postul intermitent este deci, o metoda din ce in ce mai studiata si verificata prin care se poate optimiza calitatea vietii. Ca denumire a acestei practici, notiunea de post este cunoscuta in toate religiile ca o forma de purificare si apropiere de Divinitate.

Intermitenta, insa, se refera la intervalele orare in care sunt organizate mesele si respectiv perioadele de restrictie voluntara de la alimente si orice alte bauturi decat apa si ceaiul de plante neindulcit.

Cum se ţine postul intermitent

Exista mai multe tipuri de intermitenta. Cel mai popular este postul de 16-20 de ore. Mai exact se consuma alimente intr-un interval de 4-8 ore si poate fi urmat zilnic sau doar in anumite zile ale saptamanii.

Mai exista varianta de a consuma foarte putine calorii 400 – 600 kcal/zi timp de 2 zile non consecutive pe saptamana, in restul zilelor alimentatia fiind diversa normo calorica, insa fara excese.

Exista si varianta de post total, adica pentru 1-2 zile pe saptamana nu se ingereaza niciun fel de alimente timp de 24 ore, fiind permise doar lichidele noncalorice.

Postul intermitent, slăbire rapidă şi eficientă

Mecanismul postului intermitent se pare ca este cunoscut. Glucoza este sursa energetica primordiala a organismului uman si se depoziteaza in ficat si in muschi sub forma de glicogen hepatic si muscular.

Atunci cand mancam, mare parte din energia furnizata de alimente poate fi folosita imediat, o alta parte din energie insa, este pastrata ca rezerva pentru mai tarziu. Insulina este hormonul-cheie implicat in modul de pastrare al energiei provenita din alimente. Ea creste cand mancam.

După 12 ore de la ultima masă, ardem grăsimi şi slăbim

Tot cand mancam, glicogenul se regenereaza, iar cand este privat de alimente, organismul isi foloseste depozitele de glicogen hepatic si muscular, insa dupa maxim 12 ore, in absenta ingerarii altor alimente, aceste depozite se consuma si organismul trece la consumarea progresiva a tesutului adipos existent in organism.

Astfel, ficatul transforma aceste grasimi de depozit in corpi cetonici, care devin in acest fel combustibilul organismului pentru perioada in care nu exista sursa de glucoza.

Astfel, in perioadele care depasesc 12-14 ore de la ultima masa, corpul incepe sa arda grasimi si astfel apare scaderea in greutate, ca prima observatie, insa se constata si alte beneficii ale acestui tip de regim.

Cine are interzis la postul intermitent

Printre aceste beneficii se numara: cresterea sensibilitatii la insulina, reglarea echilibrului hormonilor satietatii si ai foamei, leptina/grelina, scaderea parametrilor sindrmului metabolic prin cresterea sensibilitatii la insulina, reducerea markerilor inflamatiei, etc.

Ca orice program alimentar, postul intermitent are si o serie de limitari. In primul rand este considerat o metoda dificila de urmat pe termen lung (de altfel, nu exista studii care sa-I confirme beneficiile pe perioade mai lungi de 1 an), nu este recomandata copiilor si adolescentilor, femeilor insarcinate sau care alapteaza, iar persoanele care sufera de diabet il pot urma numai sub stricta observatie medicala.

Pentru aceste categorii este recomandat programul alimentar controlat cu 3 mese principale si 2 gustari pentru o mentinerea active a metabolismului.