Drama doctoriței despărțită de copii din cauza soțului finlandez. Ce mesaj are pentru româncele care se căsătoresc cu străini

Camelia Smicală, o româncă din Finlanda, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre drama vieții sale.

Doctorița Camelia Smicală le îndeamnă pe româncele care se căsătoresc cu străini să deschidă bine ochii și să își ia măsuri de precauție pentru a nu ajunge în situația ei.

Femeia a mărturist că problemele cu soțul finlanez au apărut imediat după ce au semnat actele de căsătorie.

''Toată viața noastră, începând din 2005, au fost ca un roman de Kafka. Mihai a împlinit 15 ani și Maria 14. Aveau 8 și 9 ani când au fost luați de lângă mine. În 2015 au fost luați prima dată și au dovedit că a fost o greșeală și i-au dat înapoi în decembrie 2015, dar fostul meu soț și Protecția Copilului nu s-au lăsat. Un mai târziu i-au luat din nou. E alt motiv. Prima dată motivul a fost că am vrea să fugim în România. Fără nicio dovadă poți să spui despre oricine că vrea să fugă.

Cu o hotărâre judecătorească dată fără proces, fără să fim înștiințați măcar de acea hotărâre judecătorească, iar în 2016 au pus motiv că am avea o relație afectivă prea strânsă. E și diferență de cultură. Protecția Copilului a început procedurile de reîntoarcere a copiilor acasă și pentru început îi lasă pe rând, în weekend, câte un weekend acasă.

''De la începutul lui aprilie îi lasă pe amândoi împreună acasă și de Paști vom fi împreună''

Acum, noi așteptăm hotărârea de la Tribunalul administrativ care ar fi trebuit să vină înainte de Crăciun și nu a venit nici măcar acum. Dacă acea hotărâre este cum ar trebui să fie, copiii se întorc automat acasă.

Au fost niște chestii inimaginabile. Să iei copiii, în modul în care au fost luați, brutal și duși în locuri diferite. Deci, efectiv au făcut ping-pong cu copiii, dintr-o parte în alta. Nici nu mai știau unde îi duc. Schimbat școală, schimbat tot. Ne-am susținut unii pe alții până la urmă. Chestia asta de care ne acuză ei, că am avea o relație afectivă prea strânsă, deci până la urmă dragostea ne-a ținut împreună și credința în Dumnezeu. Copiii au cetățenie română. A fost o problemă. Eu am fost foarte supărată pe autoritățile din România pentru că nu am fi fost în situația această dacă România ne-ar fi tratat ca pe niște cetățeni adevărați. Eu nu am reușit să le fac certificatele de naștere românești ale copiilor, decât în 2016 și îi mulțumesc domnului fost ambasador în Finlanda, Răzvan Rotundu. Până atunci au refuzat efectiv să ne facă certificatele de naștere românești fără acordul tatălui. Eu până la urmă lucrând ca medic, am avut cât de cât, până la un anumit moment dat posibiltăți financiare să mă lupt în justiție, pentru că efectiv mi-au luat tot ce am muncit în 25 de ani ca medic. Deci, cât o casă. Peste 200.000 de euro au fost amenzile și cheltuielile de judecată. Au fost peste 60 de procese.

Am vrut să venim în România şi ne-am luptat să venim în România din 2007. România nu ne-a vrut. Noi sperăm, dacă nu va fi posibil să ne întoarcem în România, măcar să ne lase să călătorim în România. Copiii nu au fost lăsaţi din 2010 să meargă în România.

Ce mesaj are Camelia Smicală pentru româncele care se căsătoresc cu străini

Nimeni nu se gândeşte când te căsătoreşti, că poţi să ajungi într-o asemenea situaţie. Eu, cel puţin, nu m-aş fi gândit niciodată. Să caşte ochii şi să se asigure cumva. Sunt acele contracte prenupţiale, care ar fi bine să le facă, în caz de. Să se asigure că au portiţă de scăpare în caz de ceva, pentru că se întâmplă. Am venit cu sufletul deschis, nici nu m-am gândit că se poate întâmpla aşa ceva, nici nu mi-am închipuit. Mulţumim presei din România şi mulţumim oamenilor care ne-au susţinut. Fără voi, am fi căzut'', a spus Camelia Smicală.

MAE precizează într-un răspuns, la o solicitare Antenei 3, că a acordat doamnei Smicală în mod constant asistenţă consulară şi a ridicat subiectul în cadrul dialogului politic bilateral, solicitând insistent identificarea unei soluţii care să aibă în vedere şi să respecte principiul ''interesului superior al copilului''.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal