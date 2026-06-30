​Dua Lipa şi Callum J. Turner îşi petrec luna de miere în Ischia. Ipostaze spectaculoase cu cei doi, în vacanța de lux

Dua Lipa și actorul Callum J. Turner îşi petrec luna de miere la Ischia, în Italia. Sursa foto: Instagram/dualipa

După ce s-au căsătorit pe data de 31 mai la Palermo, în Italia, cu o ceremonie ferită de ochii presei, Dua Lipa şi Callum J. Turner au ales să îşi petreacă luna de miere tot în Italia. Cântăreaţa a împărtăşit urmăritorilor săi de pe reţelele sociale mai multe fotografii care au imortalizat detaliile vacanţei pe care o petrece alături de soţul său pe insula Ischia.

De la 31 mai, data nunții lor din Palermo, au circulat foarte puține știri despre luna de miere a vedetei pop mondiale Dua Lipa și a actorului Callum J. Turner. Imaginile cu perdelele negre care au acoperit atât locaţia ceremoniei, cât şi pe cea a petrecerii de nuntă şi care nu au lăsat să se vadă prea multe detalii, au devenit virale. Luna de miere în sine a fost, de asemenea, ferită de paparazzi, așa că singurele informaţii şi imagini au fost distribuite de proaspeţii soţi pe reţelele sociale, relatează Corriere della Sera.

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Dua Lipa a împărtăşit cu fanii săi o serie de fotografii cu hotelul de lux, meniul şi peisajele pe care le-au vizitat cei doi îndrăgostiţi. Pozele au fost realizate pe insula Ischia, acolo unde, conform presei din Italia, tânărul cuplu a ajuns în mare secret acum aproximativ două săptămâni.

Într-una dintre fotografii, Dua Lipa poate fi văzută purtând tricoul oficial al echipei de fotbal Napoli, cu fundalul inconfundabil al golfului San Montano din Lacco Ameno. Vedeta s-a cazat la hotelul exclusivist Mezzatorre, unde cântăreața mai stătuse în trecut. Chiar și în celelalte fotografii însă, multe priveliști din Ischia sunt clar vizibile, demonstrând cât de mult au impresionat-o pe vedeta pop britanică. Dar fotografiile nu au prezentat doar peisajele mirifice ale insulei, ci și o farfurie de spaghete cu scoici, precum și un mic croissant.

Judecând după milioanele de aprecieri care au însoţit postarea și la fotografiile, fanii au fost foarte entuziasmaţi de luna de miere pe care tânărul cuplu o petrece la Ischia.