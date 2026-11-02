După ce a călătorit 28 de ani pe jos în jurul lumii, aventurierul Karl Bushby a ajuns acasă: A fost așteptat în orașul natal din Anglia

3 minute de citit Publicat la 15:44 02 Noi 2026 Modificat la 15:48 02 Noi 2026

Karl Bushby a ajuns în orașul natal din Anglia, după o călătorie de 28 de ani pe jos în jurul lumii, 2 noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Un explorator britanic care a mers pe jos în jurul lumii timp de aproape trei decenii își încheie luni călătoria de 31.000 de mile, ajungând la casa în care a crescut. Karl Bushby a străbătut junglele din America Centrală, a traversat pe gheață distanța dintre Alaska și Rusia, iar luna trecută a înotat peste Canalul Mânecii, parcurgând ultima etapă a unei călătorii realizate în întregime prin propriile forțe.

Sute de susținători entuziasmați l-au întâmpinat luni dimineață pe bărbatul în vârstă de 57 de ani în piața din orașul său natal, Hull, potrivit Reuters.

„După 28 de ani, nu puteai să-ți dorești mai mult de atât”, le-a spus el celor prezenți, înainte de a-și continua drumul, împingând un cărucior în care își transporta puținele bunuri. Deasupra acestuia se afla o anvelopă de rezervă, de care nu va mai avea niciodată nevoie.

„Presupun că ne vom mai vedea prin zonă”, a adăugat el.

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Are un fiu de 36 de ani și o nepoată de 12 ani

Apoi s-a îndreptat spre casa familiei sale, unde îl așteptau mama sa, fiul în vârstă de 36 de ani și nepoata de 12 ani.

Bushby a servit în Regimentul de Parașutiști al armatei britanice în tinerețe. După destrămarea căsniciei sale, a trasat o linie pe o hartă a lumii și a pornit la drum, inspirat de tatăl său, care se întrebase dacă ar fi posibil să ajungi pe jos din Londra până la New York.

Având asupra sa un cort, câteva sute de dolari și un aparat foto ieftin, din plastic, și-a început aventura în Chile, îndreptându-se spre nord, prin cele două Americi. A traversat apoi din Alaska în Rusia, a continuat prin Mongolia și China, după care s-a întors prin Europa, traversând înot Marea Caspică.

„Uneori, monotonia este incredibilă. Te afli în deșerturi, iar peisajul nu se schimbă zile sau chiar săptămâni întregi. Acest lucru te poate afecta destul de mult psihic. La fel se întâmplă și în regiunea arctică”, a declarat el pentru Reuters anul trecut.

A crezut că toată călătoria va dura 10 ani, dar a durat 28

Inițial, se aștepta să petreacă aproximativ 10 ani pe drum, însă nu anticipase obstacolele cu care avea să se confrunte. Printre acestea s-au numărat o scurtă perioadă de închisoare în Panama, un episod în care a fost ținut sub amenințarea armei în Mexic și reținerea de către autoritățile ruse pentru traversarea ilegală a frontierei. La toate acestea s-au adăugat întârzierile provocate de criza financiară din 2008 și de pandemia de COVID-19.

„Așa arată o odisee în secolul XXI”, a declarat el pentru publicația The Telegraph. „Jumătate din această aventură înseamnă, la propriu, să te ocupi de probleme birocratice și geopolitice, nu doar de obstacolele de mediu. Sunt momente în care singura soluție este pur și simplu să aștepți.”

Bushby a declarat pentru BBC că, în cei 28 de ani, a petrecut efectiv doar aproximativ 15 ani mergând pe jos, întorcându-se periodic în Mexic pentru a rezolva probleme legate de vize, logistică și contracte de sponsorizare cu companii și instituții media.

Un documentar de lungmetraj despre călătoria sa se află în prezent în producție, iar Bushby intenționează să înceapă un turneu de conferințe în mai multe orașe din Anglia în săptămânile următoare.