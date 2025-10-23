Fiica lui Alec Baldwin și a lui Kim Basinger şi-a criticat dur părinţii. „Sunt narcisiști și toxici”

Ireland este singurul copil al lui Alec Baldwin și Kim Basinger, dar are șapte frați vitregi din căsătoria tatălui ei cu Hilaria Baldwin. Sursa foto: Hepta

Ireland Baldwin, fiica lui Alec Baldwin și a lui Kim Basinger, în ajunul aniversării sale de 30 de ani, a ales să împărtășească o reflecție profundă și personală asupra trecutului său.

Într-o postare pe platforma Substack, preluată de publicaţia La Stampa, intitulată „30, Flirty, and Surviving ”, fostul model și-a deschis sufletul, povestind o copilărie dificilă marcată de singurătate și relații familiale complexe și dureroase.

„Am crescut cu părinți narcisiști ​​și toxici”

În lunga sa postare, Baldwin a vorbit deschis despre relațiile dificile cu unii membri ai familiei sale. „Intru în 30 de ani cu mult mai puțină greutate pe umeri”, a scris aceasta. „Această greutate era cauzată de nevoia de a căra cu mine oameni narcisiști, nesiguri și dependenți de droguri, crezând că erau esențiali pentru viața mea.” Deși nu a dat nume, referința pare să fie îndreptată în primul rând către tatăl ei, Alec Baldwin, cu care a avut mai multe conflicte publice de-a lungul anilor.

Cel mai cunoscut conflict a avut loc în anul 2007, când un mesaj vocal de la actor, în care acesta a numit-o „purcelușă nepoliticoasă și lipsită de considerație”, a ţinut prima pagină a ziarelor, lăsând o amprentă profundă asupra tinerei Ireland.

Copilărie solitară și căutarea validării

Ireland și-a descris copilăria ca pe o perioadă marcată de absență: „Am crescut fără doi părinți acasă și fără frați cu care să pot comunica.” Singurătatea a determinat-o să caute constant aprobarea figurilor din familie, pe care spune că le recunoaște acum ca fiind toxice. „Dintr-un anumit motiv, laudele lor au însemnat ceva pentru mine. Dar nimic nu a fost mai eliberator decât să realizez cât de toxici sunt.”

„Vreau să-mi protejez fiica de toate astea.”

Astăzi, Ireland este mama micuței Holland, o fiică pe care a avut-o cu partenerul ei, muzicianul RAC. Vorbind despre fiica sa, fostul model afirmă cu fermitate: „Fiica mea nu trebuie să-i cunoască pe acești oameni. Eu o pot proteja de ei. Îmi pot construi propria ideea despre ce înseamnă o familie, bucată cu bucată, și îi pot arăta ce înseamnă cu adevărat să te iubești.”

Critici la adresa familiei sale în timpul sarcinii

Nu este prima dată când Ireland vorbește deschis despre tensiunile familiale. În timpul sarcinii, ea a scris pe rețelele sociale: „Sarcina este dificilă... Mă simt singură. Este complicat să nu am familie prin preajmă pentru că sunt niște idioți cu care nu vreau să am nimic de-a face.” Ireland este singurul copil al lui Alec Baldwin (67) și Kim Basinger (71), dar are șapte frați vitregi din căsătoria tatălui ei cu Hilaria Baldwin: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María și Ilaria, toți cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani.

Lecții de viață și nesiguranțe depășite

În postarea sa, Ireland a reflectat și asupra suișurilor și coborâșurilor din ultimul deceniu: „10 ani de durere. 10 ani în care nu știam ce făceam, dar tot vorbeam.” Apoi a enumerat câteva dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat: „Să nu-ți fie niciodată rușine de cine ești cu adevărat. Am pierdut prea mult timp prefăcându-mă că sunt altcineva pentru a le face pe plac altora. Regret.”

Printre cele mai puternice citate ale sale s-a numărat și unul despre relațiile toxice: „Nu poți schimba sau repara pe nimeni. Trebuie să vrea să se schimbe. Și probabil că nu o vor face. Așa că lasă-l baltă cât timp ești în viață.”

De asemenea, s-a gândit la mama ei, Kim Basinger: „Spune-i mamei tale că o iubești în fiecare zi. Trimite-i un mesaj când ajungi acolo. În curând o vei înțelege în moduri în care nu ai făcut-o niciodată.”

Un nou început

Ireland și-a încheiat mesajul cu un gând pentru ea însăși și pentru viitor: „Nu ești grasă”, a repetat ea de mai multe ori, într-un moment de autoafirmare față de anii de nesiguranță. „Nu pot vorbi în numele întregii lumi, dar mă pot concentra pe propriul meu drum. Sper să-mi găsesc oamenii. Satul meu.”