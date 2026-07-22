Frenezie în Italia legată de căsătoria solistulului de la Måneskin. Ce se știe despre nunta lui Damiano David cu Dove Cameron

Cei doi s-au cunoscut în 2022 la MTV Video Music Awards. Sursa foto: Instagram/damianodavid

Cântăreţul Damiano David, solistul trupei rock Måneskin se va căsători cu actriţa americană Dove Cameron în luna septembrie. Documentele cu datele personale ale cuplului şi semnate de ofițerul de stare civilă au fost publicate de Primăria de la Roma, oraşul natal al artistului. Anunțul logodnei celor doi a venit pe 3 ianuarie pe contul de Instagram al lui Damiano David, când cântărețul comentase că 2026 va fi „un an frumos”.

Conform unor zvonuri din ce în ce mai convingătoare, nunta celor doi va avea loc la sfârșitul lunii septembrie pe o proprietate din Toscana, relatează La Stampa. Detaliile lipsesc deoarece cuplul a împărtășit puține informații despre viața lor privată în ultimele luni. Singurul indiciu despre locația nunții a fost oferit chiar de actriță pentru Entertainment Tonight , dezvăluind că se vor căsători în Italia: „Pentru mine, va fi ca o nuntă într-o destinație, dar pentru el, este o nuntă locală”.

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Astfel, când cuplul a fost fotografiat de paparazzi în Taormina la sfârșitul lunii aprilie, posibilitatea unei nunți siciliene părea mai mult decât plauzibilă, dar recent Vanity Fair a relansat o altă destinație: Toscana la sfârșitul lunii septembrie.

Logodna a fost anunțată pe 3 ianuarie printr-o postare pe rețelele sociale : „Va fi un an frumos”, a scris Damiano, însoțind mesajul cu o fotografie a cuplului și inelul de logodnă de pe degetul lui Dove Cameron. De atunci, fanii lui Måneskin și ai actriței, cunoscută pentru serialul Liv și Maddie și filmul Descendants, așteaptau confirmarea oficială.

Damiano a cerut-o în căsătorie într-un mod simplu, într-o zi unică pentru cuplu, în timp ce aceștia erau ocupați să facă bagajele pentru o călătorie. Dove Cameron însăși a explicat acest lucru la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

„Sunt mereu în cea mai proastă formă posibilă când fac bagaje. În ziua aceea purtam un tricou lung, părul meu era încă ud și nu aveam machiaj. Îl văd pe hol și face chestia aia pe care orice fată o înțelege instantaneu”, a povestit aceasta în emisiune. „Se uită la mine cu privirea aia de iubit, de genul: «Oh, ador această creatură ciudată pe care o am în viața mea». Am început să intru în panică și am spus: «Nu, nu, nu!». Am alergat în cealaltă cameră, întrebându-mă dacă trebuie să-mi fac unghiile, ce trebuie să fac acum. Creierul meu a luat-o razna pentru o clipă.”

Odată ce s-a deschis ușa, Dove Cameron l-a găsit pe Damiano David în sufragerie cu ceva în mână. „Mi-a spus: «Știu că unele fete își doresc petale de trandafir. Știu că poate te-ai fi așteptat la ceva mai impresionant, dar viața noastră este deja atât de grandioasă și plină de momente publice încât pentru noi nu există romantism în asta. Am vrut să o fac aici, în casa noastră, pentru că vreau în jurul nostru vasele, spălatul rufelor, gătitul împreună. Te vreau în tricoul tău supradimensionat și aceasta este viața pe care o aleg și sper că și tu vei alege la fel. Vrei să te căsătorești cu mine?»”

Au urmat lacrimi de bucurie pură. „Am plâns atât de mult. Din momentul în care l-am văzut stând acolo, nu m-am putut opri din plâns. A fost un adevărat râu de lacrimi.”

Cei doi s-au cunoscut în 2022 la MTV Video Music Awards. La acea vreme, ambii erau nominalizați pentru Cel mai bun artist nou (premiul pe care Cameron l-a câștigat în cele din urmă). Scânteile au izbucnit un an mai târziu, la MTV VMA-urile din 2023. La acea vreme, Damiano era singur și a invitat-o ​​pe Dove la un concert Måneskin la Madison Square Garden din New York. După o fază inițială petrecută departe de lumina reflectoarelor, relația lor s-a oficializat în 2023, devenind unul dintre cele mai urmărite cupluri de pe scena internațională.