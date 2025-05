"Gunoiul" găsit într-o peşteră din Mexic s-a dovedit a fi o comoară: Artefacte mai vechi de 500 de ani dintr-o cultură puțin cunoscută

"Gunoiul" găsit de doi speologi într-o peşteră din Mexic s-a dovedit a fi, de fapt, o comoară incomensurabilă. Este vorba despre 14 artefacte vechi de 500 de ani, care fac parte dintr-o cultură puțin cunoscută, au scris jurnaliştii publicaţiei Live Science.

Speologul Katiya Pavlova a crezut că a descoperit "o grămadă de gunoi" în timp ce investiga toate colţurile unei peşteri din munţii Mexicului. Situată în statul mexican Guerrero, grota se numeşte Tlayócoc şi se află la aproape 2.380 de metri deasupra nivelului mării. Însă, la o inspecţie mai atentă, specialista a aflat că, de fapt, "gunoiul" este un depozit de artefacte care ar fi putut fi folosite în ritualuri de fertilitate în urmă cu mai bine de 500 de ani, potrivit Live Science.

"M-am uitat înăuntru și mi s-a părut că peștera se prelungea. Trebuia să îți ții respirația și să te scufunzi puțin pentru a trece. Atunci, noi am descoperit cele două inele din jurul stalagmitelor", a spus speologul Katiya Pavlova într-o declarație tradusă.

When two spelunkers investigated what they thought was trash in a cave in Mexico, they discovered more than a dozen artifacts dating back centuries. https://t.co/Lz8b82fl8e