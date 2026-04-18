Imagini virale. O femeie de 96 de ani e ajutată de un câine de 70 de kg să planteze flori în grădină. Ea arată cu degetul, el sapă

O femeie de 96 de ani e ajutată de un câine de 70 de kg să planteze flori în grădină. FOTO: Colaj TikTok

La 96 de ani, Barbara Collins a devenit vedetă pe rețelele sociale după ce a fost filmată în grădină, în timp ce planta flori cu ajutorul lui Chewy, câinele uriaș al nepoatei sale, scrie The Washington Post.

Barbara stă în grădină și arată cu bastonul spre o porțiune de pământ. „Și acum sapă”, îi spune ea câinelui de aproape 70 de kilograme aflat lângă ea. Câinele își pleacă imediat capul și începe să sape exact în locul indicat, iar bătrâna plantează apoi un mic buchet de flori roz și tasează pământul cu mâinile.

Repetă împreună mișcarea până când toate florile, crăițe, panseluțe și alte plante decorative, sunt puse în pământ.

După ce termină grădina din spatele casei, Barbara îl mângâie pe urechi. „Ai făcut o treabă bună, Chewy”, îi spune câinelui.

Momentul, petrecut pe 2 aprilie, a fost filmat de nepoata ei, Amy Savino. Amy spune că Barbara nu mai are suficient echilibru și forță ca să se aplece și să sape singură, așa că ajutorul câinelui este foarte important pentru ea.

A fost pentru prima dată când Barbara și Chewy au lucrat împreună în grădină, dar câinele știa de mult timp să sape la comandă. Pentru că este foarte priceput la asta, Barbara s-a gândit că l-ar putea folosi ca ajutor la plantat.

Amy a postat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul lor de echipă, iar imaginile au strâns rapid peste 11 milioane de vizualizări și mii de comentarii. Mulți internauți au fost încântați de scenă. Unul a scris: „Ajutorul bunicii.” Altul a comentat: „Și-a făcut perfect treaba pentru străbunica lui.” Altcineva a glumit spunând că sigur primește cele mai bune gustări pentru cât de bine muncește.

Barbara nu îi dă delicatese scumpe, dar îi pregătește sandvișuri cu brânză la grătar și împarte înghețată cu el. Îi face și brioșe speciale pentru câini și îi repară jucăriile stricate.

Clipurile cu cei doi devin adesea virale, iar Chewy are aproape 500.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram. Mulți oameni spun că relația lor le aduce bucurie și îi emoționează.

Amy povestește că a început să posteze videoclipuri cu Chewy în urmă cu aproximativ doi ani, după ce fiica ei a vrut să își facă un cont de TikTok. I-a spus că poate posta imagini cu câinele, dar nu cu ea însăși. Oamenii l-au îndrăgit repede pe Chewy, iar Amy a început și ea să publice frecvent filmulețe.

„A devenit un hobby pentru mine”, spune Amy, care locuiește cu soțul ei și cei trei copii ai lor, de 15, 12 și 10 ani.

Videoclipurile în care apar Chewy și Barbara atrag cel mai mult atenția. Amy crede că oamenii sunt impresionați pentru că văd în ei o legătură sinceră și plină de bucurie.