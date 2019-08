Important! Cum recunoști un accident vascular cerebral

Foto: Pixabay.com

Este putin cunoscut faptul ca este posibila experimentarea unui accident vascular cerebral fara ca pacientul sa stie acest lucru. Efectele unui accident vascular cerebral pot fi nedetectabile daca severitatea atacului este redusa sau daca tesutul degradat nu indeplineste o functie critica. Evidentele unui AVC pot fi observate in urma unei scanari CT sau RMN la nivelul creierului.

Accidentul vascular cerebral se poate produce in timpul somnului, iar lipsa severitatii si simptomele minore nu vor interfera cu acesta. In momentul trezirii insa, pacientul poate prezenta o stare confuza, imposibilitatea de a se exprima in mod corect.

Simptomele matinale depind in mare masura de gradul de severitate si de partea creierului afectata de AVC. Alte simptome ce pot fi prezente la trezirea din somn includ dificultati in folosirea unui picior, senzatia de slabiciune la nivelul unui brat. Pacientul se poate simti ametit, poate avea vedere dubla sau partiala, sau in cazuri rare, isi poate pierde complet campul vizual.

