În 1985, Dolly Parton și soțul ei au cumpărat o casă în Hollywood cu 750.000 de $. Acum se vinde cu milioane, dar arată complet diferit

Fosta casă a lui Dolly Parton din Hollywood, scoasă la vânzare. Sursa foto: Hepta

O casă din Hollywood Hills în care au locuit Dolly Parton și soțul ei, Carl Dean, a fost scoasă la vânzare pentru aproape 8 milioane de dolari. Cei doi au cumpărat proprietatea în 1985, pentru 750.000 de dolari, însă locuința pe care o pot vedea astăzi potențialii cumpărători este foarte diferită de cea în care a trăit celebra cântăreață.

Vila a fost reconstruită în 2009 și transformată într-o reședință modernă, cu piscină, spații generoase și priveliști spectaculoase asupra orașului Los Angeles și Oceanului Pacific, potrivit Robb Report.

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Casa lui Dolly Parton, scoasă la vânzare pentru 7,95 milioane de dolari

Proprietatea se află în cartierul exclusivist Bird Streets din Hollywood Hills, Los Angeles, o zonă cunoscută pentru reședințele luxoase și pentru priveliștile asupra orașului. Casa este amplasată la capătul unei străzi fără ieșire, pe un teren de aproximativ o treime de acru.

Potrivit publicației Robb Report, locuința este scoasă la vânzare pentru 7,95 milioane de dolari. Proprietatea revine astfel pe piață pentru prima dată în aproximativ 25 de ani.

Dolly Parton și soțul său, Carl Dean, au cumpărat casa în decembrie 1985, pentru 750.000 de dolari. Cei doi au păstrat-o până în martie 1990, când au vândut-o pentru 1,2 milioane de dolari.

Ulterior, proprietatea a trecut prin mai multe schimbări de proprietar. Actualul proprietar, Eric M. Shore, a cumpărat-o în 2001, pentru aproximativ 2 milioane de dolari, iar în 2009 a transformat radical locuința.

Cum arată vila în care a locuit celebra cântăreață

Casa originală datează din anii 1970, însă clădirea de astăzi este o reședință modernă, cu două etaje și o suprafață de aproximativ 437 de metri pătrați.

Vila are patru dormitoare, cinci băi complete și o baie de serviciu. Pereții vitrați permit luminii naturale să pătrundă în interior și oferă priveliști ample asupra orașului Los Angeles, până la Oceanul Pacific.

La intrare, un hol cu tavan înalt și o scară în formă de L conduc către zonele principale ale casei. Livingul și sufrageria sunt conectate cu o terasă care înconjoară o parte a clădirii, amenajată pentru relaxare și pentru organizarea întâlnirilor cu invitații.

Bucătăria este echipată cu două cuptoare Miele și o insulă cu spațiu pentru servirea mesei. În apropiere se află o cameră de familie, completată de un colț destinat micului dejun.

Fiecare dintre cele patru dormitoare are propria baie. Unul dintre dormitoarele de la parter dispune de intrare separată și poate fi folosit inclusiv ca birou.

La etaj se află trei dormitoare, printre care și suita principală, amenajată asemenea unei camere de hotel de lux. Aceasta include un șemineu, un minibar, un balcon privat și un dressing spațios. Zona principală de dormit este completată de două băi, o cadă cu hidromasaj și un spațiu care poate fi utilizat ca birou sau sală de fitness. Există și un duș cu aburi.

Locuința dispune, de asemenea, de o bibliotecă amenajată cu rafturi pentru cărți și de o cameră media dotată cu sistem audio surround.

Piscină, spa și grădină privată

Exteriorul proprietății este la fel de impresionant. În curte se află o piscină cu forme geometrice și un spa ridicat, placat cu mozaic, înconjurate de terase, arbori maturi și vegetație bogată.

Un traseu privat de plimbare șerpuiește prin grădină și urcă spre partea superioară a proprietății, oferind un spațiu de relaxare departe de agitația orașului.

Casa are și un garaj pentru două mașini, iar amenajarea exterioară este concepută pentru petrecerea timpului în aer liber și organizarea unor evenimente private.

De la casa cumpărată cu 750.000 de dolari la o proprietate de aproape 8 milioane

Dolly Parton și Carl Dean au cumpărat proprietatea în perioada în care artista își consolida cariera în muzică și în cinematografie. În anii care au urmat, casa a trecut printr-o transformare majoră, astfel încât actuala reședință păstrează puține dintre caracteristicile locuinței în care a trăit cuplul.

Înainte de renovare, casa avea un aspect datat, specific construcțiilor din anii 1970. După reconstrucția din 2009, aceasta a devenit o vilă contemporană, cu finisaje moderne, spații vitrate ample și facilități specifice proprietăților de lux.

Prețul actual de 7,95 milioane de dolari este de peste zece ori mai mare decât suma plătită de Dolly Parton și soțul ei în 1985. Comparația nu reflectă însă doar evoluția valorii terenului, ci și transformările majore prin care a trecut proprietatea de-a lungul deceniilor.

Reședința este comercializată sub numele de „Dolly Parton House”, iar listarea este gestionată de agenții imobiliari Edward Tinney, de la Nourmand & Associates, și Kurt Rappaport, de la Westside Estate Agency.