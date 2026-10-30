În 2024, Jason Statham a cumpărat o proprietate de 20 de milioane de £ în UK. Acum, o regulă de urbanism din 1973 îi pune bețe în roate

4 minute de citit Publicat la 13:50 30 Oct 2026 Modificat la 13:50 30 Oct 2026

Actorul Jason Statham și logodnica sa, modelul Rosie Huntington-Whiteley, în 2023. Sursa foto: Getty Images

Jason Statham și logodnica sa, Rosie Huntington-Whiteley, au întâmpinat o problemă neașteptată legată de autorizațiile de urbanism în planurile lor de a duce o viață mai liniștită la țară, în Anglia. O casă de vară cu două etaje, aflată pe vasta proprietate a cuplului, din comitatul Hampshire, este supusă unor verificări privind utilizarea sa ca spațiu de cazare, la zeci de ani după ce a primit autorizație pentru un scop complet diferit.

Potrivit publicației The Independent, actorul de la Hollywood a solicitat un certificat de legalitate pentru a demonstra că imobilul poate continua să fie folosit ca spațiu de cazare destinat oaspeților, în legătură cu reședința principală.

Documentele de urbanism ale Autorității Parcului Național New Forest arată că solicitarea vizează recunoașterea unei utilizări existente, nu construirea unei locuințe separate.

Problema are la bază o condiție de urbanism impusă în februarie 1973, când clădirea anexă a primit aprobarea pentru a funcționa ca pavilion al piscinei, cu spații destinate echipamentelor tehnice și instalațiilor de filtrare, vestiare, o cameră de relaxare și o mică anexă pentru ambarcațiuni. Utilizarea sa actuală în scop rezidențial depășește însă destinația aprobată inițial.

Cum arată casa de vară de pe proprietatea din Hampshire

În prezent, clădirea este amenajată ca un spațiu de cazare independent, destinat oaspeților, și dispune de două dormitoare, o baie, o bucătărie complet utilată, o zonă de luat masa și un living.

În cererea depusă se precizează că aceste facilități existau cel puțin din februarie 2012, când proprietatea era deținută de foștii proprietari, John și Kim Buckland.

Potrivit informațiilor prezentate, aceștia au continuat să folosească imobilul ca spațiu de cazare după ce au cumpărat proprietatea, în 2012, și au efectuat lucrări de renovare la sfârșitul anului 2018.

Documentația depusă pentru obținerea certificatului arată că structura și compartimentarea clădirii au rămas neschimbate după lucrările suplimentare de renovare din 2019.

Jason Statham și Rosie Huntington-Whiteley au achiziționat proprietatea în martie 2024 și, potrivit cererii, au folosit de atunci clădirea pentru cazarea vizitatorilor.

Prin urmare, disputa nu vizează construirea unei noi anexe, ci posibilitatea recunoașterii ca legală a utilizării actuale a clădirii, în ciuda restricției urbanistice mai vechi.

Cei doi solicită un certificat de legalitate a dezvoltării, argumentând că utilizarea rezidențială a clădirii a continuat timp de peste un deceniu.

Cererea susține că perioada îndelungată în care imobilul a fost folosit în acest scop depășește termenul în care autoritățile mai pot lua măsuri pentru aplicarea legislației privind urbanismul.

Această argumentație urmează însă să fie analizată de autoritatea competentă, care trebuie să evalueze dovezile prezentate.

O proprietate spectaculoasă, situată pe malul mării și înconjurată de terenuri vaste

Casa de vară face parte dintr-o proprietate impresionantă, situată pe malul apei, în apropiere de Beaulieu, în Parcul Național New Forest.

Proprietatea ar fi fost cumpărată pentru aproximativ 20 de milioane de lire sterline, la care s-ar adăuga costuri de construcție estimate la încă 5 milioane de lire. Valoarea totală a acesteia a fost estimată, de asemenea, la aproximativ 25 de milioane de lire sterline.

Casa principală, modernă, cu șase dormitoare, a fost proiectată de arhitecții Ben Pentreath și Nicholas Umney.

Clădirea are o structură în formă de U, cu încăperile dispuse în jurul unei curți interioare centrale și al unei piscine de înot. Proprietatea oferă, totodată, priveliști asupra strâmtorii Solent.

În exterior, domeniul dispune de o plajă privată cu o lungime de aproximativ 365 de metri, un lac, grajduri, o sală de fitness, un studio de yoga și o căsuță impresionantă construită în copaci.

Arhitectura proprietății îmbină elementele moderne cu materialele tradiționale, alese pentru a se integra în peisajul împădurit din zona de coastă.

Amplasarea retrasă a domeniului ar fi reprezentat unul dintre principalele motive pentru care Rosie Huntington-Whiteley a fost atrasă de această proprietate. Modelul a vorbit anterior despre dorința sa mai veche de a locui la țară.

Modificările urbanistice anterioare de pe proprietate

Solicitarea privind casa de vară vine după o altă decizie referitoare la proprietatea cuplului.

În iulie 2026, Jason Statham a obținut aprobarea pentru modificarea aleii de acces și îndepărtarea unei mici porțiuni din lac, în vederea amenajării unei pajiști cu flori sălbatice.

Propunerea a stârnit îngrijorări din partea specialiștilor în ecologie, din cauza posibilului impact asupra tritonilor crestați, o specie protejată.

Cea mai recentă solicitare privește însă o problemă diferită: dacă o clădire anexă, autorizată inițial pentru activități recreative, poate continua să fie folosită în mod legal pentru cazarea oaspeților.

Cererea nu urmărește obținerea aprobării pentru amenajarea unei locuințe independente. Această distincție este importantă, deoarece casa de vară ar urma să rămână o anexă a reședinței principale.

Potrivit informațiilor apărute, în cadrul discuțiilor preliminare din martie 2025, Autoritatea Parcului Național New Forest ar fi indicat că utilizarea actuală a clădirii ar putea încălca vechea condiție de urbanism.

În același timp, reprezentanții autorității ar fi sugerat că perioada scursă de la schimbarea destinației ar putea conta în stabilirea posibilității de a lua măsuri împotriva proprietarilor.

Autoritatea nu a luat încă o decizie în privința solicitării pentru certificatul de legalitate.

Până la emiterea unui răspuns oficial, utilizarea actuală a casei de vară în scop rezidențial rămâne în curs de analiză, fără ca schimbarea destinației să fi fost aprobată.