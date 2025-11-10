În Pompei exista o zonă de „street food”, iar acolo a fost găsit acum un obiect rar egiptean, realizat în Alexandria

O vază egipteană a fost descoperită printre ruinele orașului Pompei, în așa-numita zonă de „street food”-ului din Antichitate. FOTO Facebook Pompeii Archaeological Park

O vază egipteană a fost descoperită printre ruinele orașului Pompei, în așa-numita zonă de „street food”-ului din Antichitate și demonstrează dovezile legăturilor culturale și comerciale dintre civilizațiile romană și egipteană, scrie Euronews.

Potrivit Parcului Arheologic din Pompei, obiectul a fost găsit în bucătăria unui thermopolium din Regio V, un fel de tavernă unde se serveau mâncăruri și băuturi calde și prezintă „scene de vânătoare în stil egiptean, realizate în Alexandria, Egipt”. Specialiștii cred că vasul era folosit ca recipient alimentar.

Descoperirea reprezintă o nouă dovadă a amestecului cultural bogat care caracteriza viața cotidiană din Pompei, înainte ca orașul să fie distrus de erupția Vezuviului în anul 79 d.Hr.

Artefactul rar a fost găsit în cadrul săpăturilor începute în 2023. În zona unde a fost descoperit, pompeienii obișnuiau să ia masa în aer liber, ca la o cantină publică. De-a lungul anilor, cercetările arheologice au identificat cel puțin 80 de astfel de localuri în întreaga zonă a vechiului oraș.

Thermopoliumul unde a fost găsită vaza egipteană a fost redescoperit pentru prima dată în timpul săpăturilor din 2020. În incintă au fost găsite urme de mâncare, amfore și ulcioare pentru transportul alimentelor, iar pe pereți încă se văd picturi cu animale, probabil cele care erau sacrificate și vândute pe loc.

„Vedem aici o formă de creativitate în amenajarea spațiilor sacre și profane, precum altarul domestic și bucătăria, folosind obiecte care demonstrează permeabilitatea gusturilor, a stilurilor și, probabil, și a ideilor religioase în Imperiul Roman”, a explicat Gabriel Zuchtriegel, directorul sitului arheologic din Pompei.

Acesta a subliniat că interacțiunile dintre culturi îndepărtate nu erau un privilegiu al elitelor orașului, ci se manifestau și în medii obișnuite, „în spatele unei taverne de tip street food din Pompei, adică într-un mediu al clasei de mijloc inferioare”.

În cadrul aceluiași thermopolium, arheologii au descoperit și încăperi de serviciu, printre care o bucătărie la parter și un mic apartament la etaj, unde locuiau probabil administratorii localului. Spațiile erau organizate funcțional, cu o baie lângă intrare și o zonă destinată depozitării amforelor și vaselor pentru lichide, un instantaneu fascinant al vieții de zi cu zi într-unul dintre cele mai dinamice cartiere ale Pompeiului antic.