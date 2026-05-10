Încă un scandal înainte de Eurovision 2026, după ce televiziunea de stat din Israel i-a îndemnat pe oameni să voteze „de 10 ori”

Foto: Getty Images

Televiziunea israeliană de stat KAN a primit un avertisment oficial de la organizatorii concursului Eurovision, după ce a difuzat videoclipuri promoționale în care telespectatorii erau încurajați să voteze „de 10 ori” pentru piesa Israelului, relatează RTE.

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că videoclipurile nu sunt în conformitate cu regulile sau spiritul competiției

Green a spus că organizatorii au fost alertați vineri, 8 mai, că au fost publicate videoclipuri care afișau pe ecran instrucțiunea „votează de 10 ori pentru Israel”, distribuite de artistul care reprezintă Israel.

„În decurs de 20 de minute, am contactat delegația KAN pentru a le cere să oprească imediat distribuirea videoclipurilor și să le elimine de pe toate platformele unde au fost publicate. Au acționat imediat în acest sens”, a spus el.

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul oficial al concursului Eurovision, a precizat că regulile privind promovarea votului au ca scop principal descurajarea campaniilor de amploare finanțate de terți. EBU a transmis că este mulțumită că videoclipurile nu făceau parte dintr-o astfel de campanie.

Telespectatorii pot acorda până la 10 voturi în votul public, însă EBU a precizat că un apel direct prin care oamenii sunt încurajați să își folosească toate cele 10 voturi pentru un singur artist nu este în conformitate cu regulile sau spiritul concursului. Cealaltă jumătate a rezultatului final este stabilită de jurii naționale profesioniste.

„Amploarea votului nostru înseamnă că o astfel de activitate nu poate influența rezultatul general, iar 50% din toate voturile din acest an sunt furnizate de jurii profesioniste.

Cu toate acestea, am emis o scrisoare oficială de avertisment către KAN și vom continua să monitorizăm atent orice activități promoționale și să luăm măsuri adecvate acolo unde este necesar”, a spus Green.

Avertismentul vine cu doar câteva zile înainte de startul ediției din acest an a Eurovision, care va avea loc la Viena, în Austria.

Concursul din 2026 este cea de-a 70-a ediție a Eurovision. Semifinalele vor avea loc marți, 12 mai, și joi, 14 mai, înaintea marii finale de sâmbătă, 16 mai.

Israelul este reprezentat la ediția din acest an de Noam Bettan cu piesa „Michelle”.

Controversa este cel mai recent episod din disputele legate de participarea Israelului în concurs.

În decembrie, RTÉ a anunțat că nu va participa și nici nu va difuza Eurovision 2026, după ce EBU a confirmat că Israelului i se va permite să concureze. Posturi publice din Spania, Olanda, Islanda și Slovenia nu participă nici ele la ediția din acest an.