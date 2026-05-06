Viena întărește măsurile de securitate pentru Eurovision 2026, după controversele privind participarea Israelului

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Foto: Profimedia Images

Între cântece adaptate pentru streaming şi reprezentaţii îndrăzneţe, concursul muzical Eurovision se pregăteşte să celebreze cea de-a 70-a sa aniversare, săptămâna viitoare, la Viena, într-o ediţie ce va fi organizată într-o atmosferă festivă, dar cu măsuri stricte de securitate, din cauza controverselor legate de participarea Israelului, informează AFP, potrivit Agerpres.

În fiecare an, Eurovision este marcat de polemici, iar în 2026 reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a făcut să se vorbească despre ea datorită piesei sale "Choke Me", întrucât anumite persoane consideră că au descoperit în versurile acestui cântec referiri care normalizează strangularea în timpul actului sexual, afirmă jurnaliştii francezi de la AFP.

Provocarea este tipică pentru tradiţia "Eurotrash" a acestui concurs, definită de cercetătoarea Galina Miazhevich, de la Universitatea din Cardiff, ca "o provocare la adresa bunului gust şi care valorizează excesul".

Tendinţele folclorice, de care multe ţări din Europa de Est s-au folosit în trecut pentru a afirma identitatea lor post-sovietică, sunt mai puţin prezente în acest an, iar stilul pop este dominant.

Alegerea Australiei de a trimite în concurs o vedetă deja confirmată, Delta Goodrem, a stârnit un val de curiozitate mediatică, interesul depăşind cu mult cercul fanilor acestui concurs.

Potrivit caselor de pariuri, cântăreaţa australiană figurează printre favoriţi, alături de artiştii selecţionaţi în acest an de Finlanda, Grecia, Danemarca şi Franţa.

Televiziunea de stat din Austria, ORF, a decis să facă o trimitere la originea austriacă a cărţii poştale, inventată de Emanuel Herrmann în secolul al XIX-lea, atunci când a realizat micile clipuri care prezintă fiecare concurent.

Iar pentru a oferi o tuşă de glamour prezentării evenimentului, organizatorii austrieci au ales o personalitate locală, Victoria Swarovski, provenită din celebra familie fondatoare a grupului Swarovski, lider mondial în industria cristalelor şlefuite.

Când va avea loc finala

Semifinalele de marţi şi joi vor permite alcătuirea unei prime selecţii a concurenţilor înaintea marii finale, considerată mult timp o combinaţie de kitsch şi demodat, dar al cărei caracter spectaculos impune de acum respect.

Finala concursului Eurovision 2026 va fi difuzată în direct sâmbătă, 16 mai, de Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU).

Anul trecut, potrivit EBU, 166 de milioane de oameni au ascultat la televizor preludiul din "Te Deum" al lui Charpentier, care este considerat un generic legendar.

Totodată, competiţia este din ce în ce mai prezentă pe reţelele de socializare. Stilurile muzicale se succed, de la pop la folk, trecând prin rock şi muzică electronică.

Deşi unii dintre concurenţi au ales să cânte în engleză, numeroase alte limbi vor putea fi auzite pe scena de la Viena, unde 35 de ţări sunt înscrise în competiţie, marcată în acest an de revenirea Bulgariei, Republicii Moldova şi a României.

"Provocare complexă"

Însă numărul participanţilor este cel mai scăzut din ultimii ani, după ce Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia au decis să boicoteze concursul în semn de protest faţă de participarea Israelului. Peste 1.000 de artişti şi trupe au îndemnat la boicotarea evenimentului, inclusiv Peter Gabriel şi Massive Attack.

Protestatarii au anunţat că se vor mobiliza. Ei îi reproşează Israelului felul în care a condus războiul din Gaza, iniţiat în semn de represalii după atacul comis pe 7 octombrie 2023 de organizaţia teroristă Hamas pe teritoriul său.

Unul dintre protestatari, Ernst Wolrab, în vârstă de 67 de ani, regretă că "o tribună" i-a fost oferită Guvernului israelian pe scena internaţională, un fapt care ar permite "legitimarea" acţiunilor sale.

Începând din 2024, EBU şi-a consolidat regulamentele de neutralitate pentru a evita orice abatere, iar artiştii sunt expuşi la sancţiuni dacă vor utiliza concursul ca pe o tribună politică, a reamintit Dean Vuletic, un specialist în istoria Eurovisionului.

95.000 de bilete au fost vândute unor fani din 75 de ţări din întreaga lume, potrivit EBU, care a menţionat "o cerere puternică" în Statele Unite, Australia, Brazilia, Japonia şi Africa de Sud.

Protecţia delegaţiilor, gestionarea numeroaselor festivităţi organizate în paralel în oraş: găzduirea concursului Eurovision este "o provocare complexă", a declarat Dieter Csefan, vicepreşedintele Poliţiei din Viena.

În urmă cu 11 ani, Austria, o ţară din Europa Centrală cu o populaţie de 9,2 milioane de locuitori, a găzduit deja cu succes acest eveniment, însă "situaţia mondială" s-a schimbat de atunci şi riscul unui atac cibernetic este mai mare, a explicat el, care a evocat şi un sprijin primit din partea FBI.

Pe lângă faptul că găzduieşte numeroase congrese şi sedii ale unor organizaţii internaţionale, precum ONU şi OPEC, capitala Austriei dispune totuşi "de experienţă în organizarea marilor evenimente", a adăugat Dieter Csefan.

Serviciile de informaţii au verificat profilurile celor 16.000 de profesionişti care vor fi implicaţi în concursul Eurovision, pentru a elimina orice potenţial factor perturbator.

În ceea ce priveşte cele 3.500 de tone de echipamente transportate spre sala de spectacole Stadthalle, acestea au fost deja scanate cu meticulozitate.

Zona beneficiază, de altfel, de acelaşi nivel de securitate ca un aeroport internaţional, potrivit serviciilor de securitate, care doresc să evite o anulare a concursului, aşa cum s-a întâmplat în cazul concertelor din Viena ale cântăreţei americane Taylor Swift în 2024, ca urmare a unei ameninţări ce viza comiterea unui atac terorist.