Keith Urban a schimbat versurile unei melodii pentru Nicole Kidman, după ce s-a despărțit de actriță

Actrița Nicole Kidman și cântăreațul Keith Urban sunt căsătoriţi din 2006 și părinți a două fiice. Foto: Getty Images

Keith Urban a schimbat versurile unei melodii, despre care spusese anterior că a fost inspirată din relația lui cu actrița Nicole Kidman, relatează CNN. Clipul cu versurile modificate ale piesei „The Fighter” a apărut pe rețelele sociale chiar înainte ca cei doi să anunțe public că vor divorța după 20 de ani de căsnicie.

Dezvăluirea a fost făcută de tânăra cântăreață country Maggie Baugh într-o postare pe rețelele sociale. Ea a postat un fragment din melodia pe care a cântat-o alături de Keith Urban într-un concert cu versurile schimbate.

În versurile originale ale melodiei, un duet cu Carrie Underwood, Keith Urban cântă: „Când încearcă să te atace, eu voi lupta pentru tine, iubito”.

Însă, atunci când a urcat pe scenă alături de Baugh pentru a interpreta această piesă, Urban a spus: „Când încearcă să te atace, Maggie, eu voi fi chitaristul tău”.

Cântăreața de 25 de ani a postat fragmentul pe rețelele sociale, comentând: „Tocmai a spus asta?”.

Clipul a fost postat chiar înainte de anunțul că Keith Urban, în vârstă de 57 de ani, și soția lui, actrița Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, vor divorța. Kidman a depus actele de divorț marți.

Într-un interviu din 2017, Urban a spus că piesa „The Fighter” a fost inspirată de relația sa cu Kidman.

„A fost o melodie foarte rapid de scris, pentru că m-am gândit literalmente la Nicole și la relația noastră de la început, și unele dintre lucrurile pe care le-am spus s-au regăsit toate în acea piesă”, a spus el la vremea respectivă.