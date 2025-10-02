Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Câți bani câștigă fiecare și cum vor fi împărțite bunurile

Documentele depuse includ dizolvarea căsătoriei și un plan de îngrijire a copiilor convenit de cuplu și supus aprobării unui judecător. Sursa foto: Getty Images

Actrița Nicole Kidman și cântăreațul Keith Urban, căsătoriţi din 2006 și părinți a două fiice, şi-au anunţat de curând divorţul. Dar presa internaţională vehiculează că locuiau separat încă de la începutul verii.

Documentele de divorț au fost depuse la Nashville şi arată că relaţia de 19 ani dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a încheiat după „dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”. Acestea sunt motivele prezentate într-o petiție depusă marți la Nashville de actrița în vârstă de 58 de ani, câștigătoare a premiului Oscar. Se pare că ea este cea care a depus cererea de divorț prin care cere despărţirea de cântăreațul country în vârstă de 57 de ani, câștigător al premiului Grammy, relatează The Guardian, preluat de La Stampa.

Și totuși, în aparenţă, păreau un cuplu sudat: Kidman și Urban, două dintre cele mai mari vedete australiene din ultimele decenii, au fost prezenți constant pe covorul roșu pe parcursul relației lor de douăzeci de ani: Urban și-a însoțit soția la premiile Oscar, iar Kidman a participat la evenimente muzicale precum Premiile Academiei de Muzică Country.

Ce prevăd documentele de divorţ

Documentele depuse includ dizolvarea căsătoriei și un plan de îngrijire a copiilor convenit de cuplu și supus aprobării unui judecător. „Mama și tatăl se vor comporta, precum și fiecare copil, într-un mod care să asigure o relație iubitoare, stabilă, consecventă și hrănitoare cu copilul, chiar dacă sunt divorțați”, se precizează în planul parental permanent. „Nu vor vorbi negativ unul despre celălalt sau despre membrii familiei celuilalt părinte. Vor încuraja fiecare copil să continue să-l iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii”, relatează The Guardian. Copiii vor rămâne în principal cu mama lor.

Planul prevede ca Nicole Kidman să fie părintele rezident principal pentru cele două fiice ale cuplului, în vârstă de 17 și 14 ani, timp de 306 zile pe an, în timp ce Keith Urban va avea grijă de ele pentru celelalte 59 de zile. Fetele au locuit în Nashville toată viața, iar documentele nu sugerează că acest lucru se va schimba.

Fără pensie alimentară pentru copii și împărțirea bunurilor

Documentele precizează că fiecare părinte câștigă peste 100.000 de dolari pe lună și că niciunul nu va fi nevoi să ofere pensie alimentară pentru îngrijirea copiilor sau pentru soț/soție. Planul de dizolvare a căsătoriei prevede o împărțire aproape egală a bunurilor comune, fiecare părinte păstrând toate bunurile pe numele său, inclusiv drepturile de autor și redevențele pentru operele sale artistice.

Acordurile detaliate sugerează că divorțul era în lucru de cel puțin o lună. Urban a semnat planul parental pe 29 august, Kidman pe 6 septembrie. Conform legii din Tennessee, divorțul va dura cel puțin 90 de zile pentru a deveni definitiv.

Zvonurile că locuiau separat din vară

Ultima apariție publică a cuplului a avut loc în mai 2025, pe covorul roșu la Premiile Academiei de Muzică Country, unde Nicole și Keith au apărut zâmbitori și apropiați. Apoi, în iunie, actrița și-a sărbătorit a nouăsprezecea aniversare a nunții postând pe Instagram o fotografie tandră în care își îmbrățișează soțul și scria: „La mulți ani, dragul meu”. Totuși, chiar și atunci, se pare că se confruntau cu dificultăți. Potrivit presei internaționale, Kidman și soțul ei locuiesc separat de la începutul verii. Se pare că el părăsise deja casa familiei din Nashville și cumpărase o casă nouă în același oraș. actriţa, însă, a rămas întotdeauna în vilă cu fiicele ei.

Prima lor întâlnire în 2005

Amândoi crescuți în Australia, Kidman și Urban s-au cunoscut în 2005 la un eveniment din Los Angeles în onoarea australienilor și s-au căsătorit la Sydney în anul următor. Aceasta a fost prima căsătorie a lui Urban și a doua a lui Kidman, după căsătoria cu Tom Cruise care a durat din 1990 până în 2001 (Kidman are și doi copii mai mari cu Cruise).

Anul trecut, la premiera serialului Netflix „Cuplul perfect”, Kidman a declarat pentru Associated Press că termenul nu se aplică ei și lui Urban. „Dacă vă considerați un cuplu perfect, veți avea probleme”, a spus ea, adăugând: „Nu cred în perfecțiune”. Cu câteva luni mai devreme, Urban i-a adus un omagiu lui Kidman, emoționând-o până la lacrimi, când acesta i-a înmânat Premiul AFI pentru întreaga carieră. Toate acestea au fost semne că relația mergea bine.

Desigur, căsnicia lor a fost dificilă. Încă de la început, actrița premiată cu Oscar a trebuit să se confrunte cu problemele soțului ei legate de abuzul de alcool și droguri. De fapt, cântăreața a petrecut trei din primele patru luni ale căsniciei lor într-un centru de reabilitare. Dar Nicole nu s-a descurajat și a rămas aproape de el. „Am experimentat puterea vindecătoare a iubirii și a unității”, a spus actrița după ce perioada întunecată s-a încheiat. Însă acum a venit vestea despărțirii lor.