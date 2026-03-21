Leonardo DiCaprio și-a scos iubita în public, la Premiile Oscar 2026. Cine e Vittoria Ceretti

Deşi Leonardo DiCaprio a pășit singur pe covorul roșu, actorul şi iubita sa, Vittoria Ceretti, au fost văzuţi stând unul lângă celălalt în sală, la ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 2026.

Leonardo di Caprio şi-a făcut apariţia pe covorul roşu cu mustaţă, într-un smoking negru şi cu papion. Top modelul Vittoria Ceretti a purtat o rochie ALAÏA roșu închis, cu un element arhitectural pe bust. Deși cei doi nu au făcut nicio fotografie împreună, au existat câteva fotografii făcute de paparazzi în interiorul Teatrului Dolby din Los Angeles, relatează revista Elle.

Nominalizat la categoria Cel mai bun actor pentru filmul „One Battle After Another”, DiCaprio a ajuns singur în fața fotografilor, dar a fost însoțit la ceremonie de prietena sa, Vittoria Ceretti. A fost prima apariție a cuplului împreună la Premiile Oscar.

De fapt, DiCaprio este cunoscut pentru faptul că nu își etalează iubitele pe covorul roșu, preferând în schimb să fie însoțit de mama sa, Irmelin Indenbirken. Până aseară, doar Camila Morrone și Gisele Bündchen reușiseră să stea lângă faimosul actor la Premiile Oscar și, tocmai din acest motiv, alegerea celor doi de a fi împreună pe o scenă atât de importantă cu siguranță nu a trecut neobservată.

Într-un interviu acordat revistei Time în decembrie anul trecut, Leonardo DiCaprio și-a explicat astfel abordarea față de faimă: „Este un echilibru pe care am încercat să-l gestionez întreaga mea viață de adult și încă nu sunt expert. Filosofia mea este simplă: ieși la iveală doar atunci când ai ceva de spus sau de arătat. Altfel, dispari cât mai mult posibil.”

O strategie pe care DiCaprio a început să o dezvolte încă din vremea filmului Titanic, când s-a confruntat pentru prima dată cu o faimă copleșitoare. „M-am întrebat: Cum pot avea o carieră lungă?”, își amintea el. „Îmi place ceea ce fac și cred că cea mai bună modalitate de a rezista este să nu fiu mereu în atenția publicului.”

Ultima apariție publică a cuplului înainte de Premiile Oscar a fost de Ziua Îndrăgostiților, când au fost fotografiați împreună la o cină în Los Angeles. DiCaprio și Ceretti s-au întâlnit prima dată în 2023 și de atunci și-au ținut relația în mare parte departe de lumina reflectoarelor, cu excepția numeroaselor ieșiri cu familia Bezos.