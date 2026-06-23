Adevăratul deținător al cheilor de la Downing Street 10. Larry a rezistat mai mult decât șase premieri, îl așteaptă pe al șaptelea

Motanul Larry, vedetă la Downing Street. FOTO: Hepta

Larry, celebrul motan de la 10 Downing Street, a devenit unul dintre cele mai stabile simboluri ale politicii britanice. În timp ce premierii s-au succedat rapid după referendumul pentru Brexit, Larry a rămas la reședința prim-miniștrilor britanici din 2011, scrie Washingotn Post.

De la David Cameron până la Keir Starmer, Larry a prins șase premieri, numeroase crize politice, scandaluri, pandemia, Brexitul și chiar episodul celebru în care mandatul lui Liz Truss a fost comparat cu durata de viață a unei salate. După noua schimbare de la vârful guvernului britanic, gluma făcută pe contul său satiric de social media pare mai actuală ca oricând: dacă ritmul continuă, Larry nu va mai face efortul să le învețe numele.

David Cameron a fost premier din 2010 până în 2016. El a convocat referendumul pentru Brexit pentru a tranșa disputa din Partidul Conservator, dar a pierdut pariul politic și a demisionat după ce britanicii au votat ieșirea din Uniunea Europeană.

Theresa May a preluat funcția în 2016 și a încercat să ducă la capăt Brexitul. A rămas prinsă între susținătorii duri ai ieșirii din UE și parlamentarii proeuropeni, iar după alegerile anticipate din 2017 și-a pierdut treptat autoritatea.

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Boris Johnson a ajuns premier în 2019, cu promisiunea "Get Brexit done". A câștigat categoric alegerile din acel an și a dus formal Marea Britanie în afara UE, dar mandatul său a fost afectat de scandalurile din pandemie, în special de "Partygate".

Liz Truss a rezistat doar 49 de zile în funcție, în 2022. Programul său de reduceri de taxe nefinanțate a speriat piețele, a dus la prăbușirea încrederii investitorilor și a transformat mandatul ei într-unul dintre cele mai scurte din istoria politică britanică.

Rishi Sunak a preluat guvernul după haosul provocat de Truss și a încercat să redea credibilitate economică Executivului. A reușit să calmeze piețele, dar nu a putut opri oboseala alegătorilor după 14 ani de guvernare conservatoare.

Keir Starmer a venit la putere în iulie 2024, după o victorie importantă a laburiștilor, promițând stabilitate și schimbare. Mandatul său a fost însă afectat de economia slabă, de contestări interne și de ascensiunea partidului populist Reform UK, iar demisia sa îl pregătește pe Larry pentru al șaptelea premier.

Larry a rămas, în tot acest timp, la 10 Downing Street. Într-o țară în care guvernele se schimbă tot mai repede, motanul de la Downing Street pare să fi devenit, ironic, cea mai constantă prezență din politica britanică.