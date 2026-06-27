Cameleonii s-au răspândit peste tot în Spania și asta e, în parte, din vina oamenilor

1 minut de citit Publicat la 07:00 27 Iun 2026 Modificat la 07:00 27 Iun 2026

Cameleonii s-au răspândit peste tot în Spania FOTO: Getty Images

Populațiile de cameleoni din Spania se extind dincolo de arealul lor tradițional din Andaluzia, ajungând în regiuni precum Murcia, Alicante și Valencia, potrivit unei noi hărți de distribuție realizate de cercetători spanioli.

Specialiștii avertizează însă că o mare parte a acestei răspândiri este determinată de oameni, care capturează reptilele și le mută în alte zone, potrivit El Pais.

Cameleonul comun (Chamaeleo chamaeleon), singura reptilă arboricolă din Europa, este considerat o specie protejată și are în Peninsula Iberică cea mai mare populație europeană. Până de curând, specia era întâlnită în principal în provinciile Málaga, Cádiz și Huelva, însă noi populații stabile au fost identificate în Almería, Granada, Murcia, Alicante și Valencia.

„Prezența cameleonilor în unele dintre aceste regiuni poate fi explicată doar prin intervenția umană”, a declarat Emilio González Mirás, președintele Asociației Serbal și coautor al noii hărți de distribuție.

Potrivit cercetătorilor, cameleonii se deplasează foarte lent și doar pe distanțe scurte, ceea ce face imposibilă colonizarea naturală a unor teritorii aflate la sute de kilometri depărtare. În schimb, numeroase exemplare sunt transportate de oameni care consideră că sunt animale inofensive și atractive.

Specialiștii atrag atenția că preluarea unui cameleon din mediul natural este ilegală. Specia beneficiază de un regim special de protecție, iar capturarea, transportul sau comercializarea exemplarelor sunt interzise prin lege.

„Mulți oameni cred că animalul s-a rătăcit și încearcă să îl salveze luându-l acasă. În realitate, cameleonii nu se adaptează bine la captivitate și trebuie lăsați în habitatul lor natural”, a explicat González Mirás.

Experții avertizează că mutarea femelelor gestante poate favoriza apariția unor noi populații în zone unde specia nu era prezentă anterior. O femelă poate depune între cinci și 40 de ouă, iar o parte dintre pui pot supraviețui și se pot stabili în noile habitate.

Pe lângă intervenția umană, cameleonii se confruntă cu alte amenințări, printre care traficul rutier, urbanizarea zonelor de coastă și atacurile câinilor și pisicilor domestice.

Deși originea exactă a speciei în Peninsula Iberică rămâne incertă, cercetătorii consideră în prezent cameleonul comun o specie naturalizată, complet integrată în fauna iberică. În afara Spaniei, reptila este prezentă și în numeroase regiuni din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și bazinul mediteranean.