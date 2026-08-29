Elefanții se strigă pe nume, cu un sunet „ca al unui motan uriaș care toarce”. Descoperirea care-i intrigă pe cercetători

Cercetările sugerează că unele mamifere și păsări folosesc „etichete” sonore pentru alți indivizi, însă nu toți oamenii de știință interpretează la fel dovezile. sursa foto: Getty

Cercetările pe delfini, elefanți, papagali și primate sugerează că animalele s-ar putea striga pe nume, dar oamenii de știință sunt împărțiți în privința felului în care ar trebui definit acest comportament, scrie Live Science.

Fiecare om pe care îl cunoști are un nume și, cel mai probabil, le-ai dat unul și animalelor tale de companie. Dar numele sunt o trăsătură exclusiv umană sau se strigă și alte animale pe nume între ele?

Cercetările sugerează că unele mamifere și păsări folosesc „etichete” sonore pentru alți indivizi, însă nu toți oamenii de știință interpretează la fel dovezile.

În anii '60, cercetătorii au descoperit că puii de delfin cu bot de sticlă (Tursiops) își creează fluierături distincte, unice pentru fiecare individ, numite fluierături-semnătură. De atunci, cercetătorii au făcut experimente în care redau aceste fluierături printr-un difuzor subacvatic și observă cum reacționează delfinii.

Delfinii copiază fluierătura-semnătură a altui delfin ca să inițieze contactul, la fel cum noi folosim numele, și pot recunoaște un anume delfin după frecvența și „forma” fluierăturii, indiferent de vocea celui care fluieră.

Delfinii chiar par să atribuie aceste fluierături altor indivizi și să le potrivească într-un mod mai degrabă simbolic, a declarat Kelly Jaakkola, psiholog în domeniul cogniției la Dolphin Research Center din Florida. Studiile arată că delfinii fluieră ca să se identifice unii pe alții în cadrul unor sisteme sociale complexe și atunci când cooperează la diverse sarcini.

Prin experimente cu redarea sunetelor, cercetătorii au descoperit că și elefanții africani sălbatici (Loxodonta) se adresează unii altora prin vocalizări specifice – sunete grave, mormăite, unice pentru fiecare individ. Echipa și-a publicat concluziile într-un studiu preliminar din 2023, care nu a fost însă încă evaluat de alți specialiști.

„Seamănă un pic cu un motan uriaș care toarce”, a spus pentru Live Science Michael Pardo, ecolog comportamental la Colorado State University și autorul principal al studiului. Elefanții tindeau să se apropie mai repede de difuzoare și să vocalizeze mai mult atunci când li se reda „numele”.

Experimentele cu redarea sunetelor au sugerat și că perușii cu ochelari (Forpus conspicillatus) – papagali mici, originari din zone ale Americii de Sud și Centrale – folosesc etichete sonore pentru alți peruși.

Studiile pe păsări ținute în captivitate pot arunca lumină asupra capacității lor de a învăța astfel de etichete sonore. Într-un sondaj făcut printre proprietari de papagali, cam jumătate dintre cele 800 de păsări foloseau etichete sonore pentru anumiți oameni și animale, învățate de la cei din jur.

„Papagalii preiau, cu siguranță, o mulțime de lucruri de la oameni – nu știu neapărat ce înseamnă într-un context lingvistic uman, dar știu când să le spună”, a declarat Lauryn Benedict, biolog la University of Northern Colorado și autoarea principală a studiului bazat pe sondajul printre proprietarii de papagali.

Un participant la sondaj a povestit că papagalul lui îi corectează pe oameni când sunt strigați cu numele greșit; alții au spus că papagalii lor foloseau corect numele tuturor oamenilor și câinilor din casă.

Aceste comportamente arată însă diferit față de cele ale papagalilor sălbatici, iar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a lămuri dacă perușii cu ochelari înțeleg cu adevărat conceptul de nume și chiar le dau nume semenilor lor.

Cum definești un nume?

A susține că un sunet scos de un animal este un nume – așa cum îl definesc oamenii, adică o etichetă sonoră specifică, simbolică, atașată unui individ – este un lucru complicat.

Un studiu pe tamarini sugerează că aceștia folosesc etichete sonore. Prin experimente cu redarea sunetelor, cercetătorii au descoperit că tamarinii îndreptau anumite vocalizări către indivizi anume și că învățau aceste vocalizări de la membrii familiei.

Într-un răspuns publicat la acel studiu, Jaakkola a argumentat însă că sunetele s-ar putea să nu fie de tipul numelor, de vreme ce au fost identificate corect doar în 16%-61% dintre cazuri. Jaakkola a propus ideea că tamarinii ar fi putut, de fapt, să-și imite unii altora vocalizările.

Cercetătoarea a subliniat totuși că nu putem generaliza o singură interpretare la toate speciile.

„Cazul elefanților este foarte diferit de cel al tamarinilor și de cel al perușilor cu ochelari”, a spus Jaakkola. „Poate fi foarte greu să porți o discuție coerentă (între specii)... să vorbim cu toții despre același lucru.”

Într-o lucrare din iulie 2026, Jaakkola și colegii ei au propus trei criterii minime, care să poată fi aplicate la orice specie: referința individuală – adică sunetul să fie destinat unui anume individ; reprezentarea simbolică – adică numele să reprezinte un anumit individ în mintea celui care îl folosește; și înțelesul comun – adică cel puțin doi indivizi să asocieze numele cu acel individ.

Aplicând aceste criterii la dovezile de până acum, Jaakkola spune că delfinii cu bot de sticlă oferă cele mai puternice dovezi pentru folosirea numelor la animale. Elefanții, papagalii și tamarinii, în schimb, mai au nevoie de cercetări privind reprezentarea simbolică pentru a dovedi un comportament de denumire.

„Este o afirmație mare atunci când numești ceva «nume»”, a spus Jaakkola. „Scopul nostru aici a fost să creăm un cadru unitar... ca să începem să privim această întrebare într-un mod mai sistematic”.

La ce sunt bune numele?

Speciile care ar putea folosi sunete de tipul numelor au câteva trăsături comune: pot învăța sunete noi și sunt extrem de sociale. Numele ar putea fi utile în grupurile de animale în care comunitatea se împarte în subgrupuri mai mici și în care indivizii se află adesea în afara câmpului vizual al tovarășilor lor, a spus Pardo.

Comportamentul pare să existe în linii evolutive foarte diferite, așa că s-ar putea să fi apărut separat, de mai multe ori – un lucru care le poate spune oamenilor de știință câte ceva despre evoluția limbajului sub presiuni sociale complexe, a adăugat Pardo.

Studiind dacă animalele folosesc nume, cercetătorii pot afla mai multe despre abilitățile cognitive necesare pentru reprezentarea mentală abstractă a altor indivizi.

„Pentru oameni, numele sunt o parte atât de importantă a individualității și a simțului nostru de sine, încât, dacă animalele au nume și răspund la ele, asta sugerează că ar putea avea un simț al sinelui... și al altor indivizi și al individualității lor”, a spus Benedict.

Jaakkola a precizat că, deși e greu să demonstrezi un comportament de denumire în natură, ea nu exclude ideea că animalele au sunete de tipul numelor. Pur și simplu, dovezile nu sunt încă suficiente pentru a spune că au, a explicat cercetătoarea.

Pardo este de acord că ar fi nevoie de mai multe dovezi pentru a confirma astfel de comportamente la mai multe specii, dar bănuiește că multe animale s-ar putea striga, de fapt, pe nume între ele.

Multe alte animale – precum babuinii, girafele și ciorile – au comunități care se împart în grupuri mai mici. Deși nu există încă dovezi privind numele la astfel de specii, iar această structură socială ar trebui însoțită și de capacitatea de a învăța sunete, „cred că fenomenul ar putea fi mai răspândit decât ne dăm seama în prezent”, a spus Pardo.