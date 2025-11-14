Imagini spectaculoase cu momentul în care o focă sare în barca unui fotograf ca să scape cu viaţă de un atac al orcilor

2 minute de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2025 Modificat la 23:52 14 Noi 2025

"Săraca de tine", se poate auzi spunând Drucker, în timp ce foca se uită la ea. Foto: Captură video charvetd_photography / TikTok

O fotografă, aflată într-o excursie de observare a balenelor în apele din largul coastei Seattle, a surprins videoclipuri și fotografii dramatice cu un grup de balene ucigașe care vânau o focă. Surpriza însă a fost cum a reuşit foca să se salveze: aceasta a sărit direct în barca fotografului, scrie The Guardian.

Charvet Drucker se afla într-o barcă închiriată de 6 metri, lângă casa ei, pe o insulă din Marea Salish, la aproximativ 65 de kilometri nord-vest de Seattle, când a observat un grup de cel puțin opt balene ucigașe, cunoscute și sub numele de orci.

Mișcările coordonate ale orcilor și loviturile de coadă sugerau că vânau. Drucker a folosit obiectivul cu zoom al camerei pentru a observa o focă comună care încerca să scape de grup. Una dintre fotografiile ei a arătat foca zburând prin aer deasupra mulțimii de orci, iar ea a presupus că era martora ultimelor clipe din viața focii.

Însă, pe măsură ce orcile se apropiau de barcă, Drucker și grupul ei și-au dat seama că acestea încă urmăreau foca. Conform reglementărilor privind navigația în prezența animalelor sălbatice, au oprit motorul pentru a preveni orice rănire a balenelor. Foca a ieșit din apă și a ajuns pe pupa bărcii, lângă motor, tratând-o ca pe o plută de salvare.

So are you ready for this crazy saga that happened to me and my friends yesterday?! I never thought this would ever happened to us but a seal decided to use the boat we were on as an escape route from about 7-8 orcas. I have broken the videos up into parts and will continue to share them through the week! Stay tuned if you want to see how it ends!

Reglementările privind fauna sălbatică interzic, de asemenea, atingerea sau interferarea cu foca, dar Drucker a început să filmeze videoclipuri.

"Săraca de tine", se poate auzi spunând Drucker, în timp ce foca se uită la ea.

Orcile nu au renunțat imediat, ci, în schimb, păreau să se unească pentru a zgudui barca și a face ca foca să cadă. Videoclipul filmat de Drucker cu telefonul mobil arată orcile aliniindu-se și apropiindu-se de barcă prin scufundări eșalonate pentru a crea valuri. Tehnica de "spălare a valurilor" a fost documentată de oamenii de știință cel puțin din anii 1980, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice.

Foca de pe barca lui Drucker a alunecat cel puțin o dată, dar a reușit să se urce înapoi, iar orcile au plecat după aproximativ 15 minute.

Drucker a mai fotografiat foci moarte în gurile orcilor și spune că, în general, este fericită când balenele au ce mânca.

"Sunt cu siguranță din echipa orca, toată ziua, în fiecare zi. Dar odată ce foca a fost pe barcă, m-am transformat într-un fel în echipa focilor", a spus ea într-un interviu acordat Associated Press joi.

Balenele ucigașe care vânează foci și o varietate de alte animale marine din zonă sunt cunoscute sub numele de orci Bigg sau "tranzitorii". Acestea sunt mai bine hrănite decât alte populații mai specializate, cum ar fi orcile "rezidente", axate pe somon, care se află pe lista speciilor pe cale de dispariție, potrivit NOAA.