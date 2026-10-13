În 1974, 2.000 de rândunele au fost urcate într-un Boeing 727. A fost una dintre cele mai neobișnuite operațiuni de salvare din Europa

În 1974, din cauza unei răciri bruște și a ploilor care nu se mai opreau, sute de mii de rândunele și alte păsări migratoare au rămas blocate la nord de Alpi.FOTO Profimedia Images

Toamna anului 1974 a adus imagini care păreau aproape ireale. Din cauza unei răciri bruște și a ploilor care nu se mai opreau, sute de mii de rândunele și alte păsări migratoare au rămas blocate la nord de Alpi. Fără hrană și fără puterea de a-și continua drumul spre sud, multe dintre ele au început să cadă la pământ.

La sfârșitul lui septembrie 1974, temperaturile din unele regiuni ale Elveției, Austriei și Germaniei au scăzut brusc. Vremea rece și umedă a persistat săptămâni întregi, iar rândunelele s-au trezit într-o situație deosebit de grea, scrie Blic.

Aceste păsări își prind hrana în zbor, așa că, odată cu frigul și dispariția insectelor, rămân practic fără sursă de energie. Ploaia le îngreuna și mai mult zborul și le reducea capacitatea de a reține căldura.

Oamenii au început să adune păsările căzute pe jos, în grajduri și clădiri. Au fost deschise centre unde păsările erau hrănite și pregătite pentru transportul peste Alpi.

Rândunele călătoare cu trenul și avionul

În operațiunea de salvare s-au implicat și marile companii aeriene. Păsările au fost transportate spre zone mai calde cu mașini, trenuri și avioane, iar printre companiile participante au fost Lufthansa, Air France, Iberia și Swissair.

Unul dintre cele mai memorabile zboruri a avut loc pe 18 octombrie 1974, de la Frankfurt la Genova.

La bordul unui Boeing 727 se aflau 140 de pasageri și aproximativ 2.000 de rândunele. Păsările au călătorit în cutii și au fost eliberate la circa cincisprezece minute după aterizare. Aproximativ 40 nu au supraviețuit drumului, în timp ce celelalte au început curând să caute hrană și să-și aranjeze penajul.

Sute de mii de păsări salvate

Numărul exact al păsărilor incluse în această amplă operațiune nu poate fi stabilit. Potrivit unei lucrări științifice, doar din Elveția au fost transportate spre sud cu avionul și trenul cel puțin 470.000 de păsări între 4 octombrie și 11 noiembrie 1974, iar alte surse vorbesc de peste o jumătate de milion.

Operațiunea internațională s-a extins și în Germania și Austria, iar estimările indică un numărul total de rândunele transportate mult mai mare.

Nu se știe câte dintre păsări au supraviețuit iernii. A rămas însă în istorie o acțiune de amploare, în care ornitologi, voluntari, fermieri, muncitori și mari companii de transport și-au unit forțele pentru a ajuta păsările epuizate să-și continue drumul spre sud.