„Întrebarea de un milion de dolari“. Cum poate fi adus acasă Frankie, flamingo-ul dispărut din Marea Britanie și descoperit în Franța

2 minute de citit Publicat la 00:40 11 Noi 2025 Modificat la 00:51 11 Noi 2025

Frankie a eclozat pe 1 iulie 2025, fiind primul pui de flamingo care a eclozat în cuib, la Paradise Park. Sursa foto: paradisepark.org.uk

Frankie, un flamingo roz în vârstă de doar patru luni, a pus pe jar angajaţii unei rezervaţii naturale din Marea Britanie după ce şi-a luat zborul, deşi îi fuseseră tăiate aripile tocmai pentru a preveni o evadare. Conducerea de la Paradise Park a cerut ajutorul populaţiei pentru a-l găsi, iar după lungi căutări, pasărea a fost descoperită în Franţa, a relatat The Independent. Modul în care va putea fi readus Frankie în adăpost reprezintă, însă, „întrebarea de un milion de dolari“, a declarat directorul parcului din Cornwall.

Femela de flamingo în vârstă de patru luni a reușit să zboare duminică, 2 noiembrie, în ciuda faptului că i s-au tăiat penele, din grădina împrejmuită cu ziduri din Paradise Park, lângă Hayle, un oraş-port din Cornwall.

Potrivit sursei citate, iniţial, Frankie a fost observată în apropiere de Porthtowan, la aproape 21 de kilometri distanţă, înainte ca ea să fie văzută din nou în Hayle, mai târziu în aceeaşi după-amiază.

La puţin peste o săptămână mai târziu, se crede acum că femela de flamingo roz a fost zărită în Franţa. Într-o postare pe reţelele sociale, reprezentanţii de la Paradise Park au transmis:

„Au existat mai multe afirmaţii despre apariţiile unui flamingo pe coasta Bretagnei, în Franţa. Există o populaţie de flamingo mari în sudul Franţei care arată foarte asemănător cu Frankie, însă, noi credem că putem vedea penele tăiate de pe aripa dreaptă“.

Într-o altă postare, cei de la rezervaţia din Cornwall au făcut următoarele precizări: „Flamingo sunt capabili să zboare pe astfel de distanţe, însă, suntem în continuare uimiţi să vedem că ea a călătorit atât de departe şi, în acelaşi timp, uşuraţi să o vedem într-o formă atât de bună.

Ea a găsit un sistem de estuar protejat minunat şi ar trebui să se poată hrăni. Vom reveni cu actualizări pe măsură ce aflăm mai multe“.

Directorul de la Paradise Park, Nick Reynolds, a declarat că modul în care Frankie poate fi adusă acasă este „întrebarea de un milion de dolari“.

„Realitatea este că şansele de a o aduce înapoi, în Marea Britanie, sunt foarte, foarte mici. Nu ştim ce vom face“, a mai spus Nick Reynolds în cadrul interviului, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Oficialul a mai adăugat că, între timp, speră ca Frankie să găsească o colonie de flamingo mari în sud-vestul Franţei, numind acest lucru „cel mai bun scenariu posibil în acest moment“, în timp ce conducerea rezervaţiei încearcă să găsească o modalitate de a-şi aduce „fata minunată“ acasă.

Frankie a eclozat pe 1 iulie 2025, fiind primul pui de flamingo care a eclozat în cuib și a fost crescut de părinții săi în Paradise Park.