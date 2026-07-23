Mare bucurie la o fermă unde s-a descoperit un cuib cu șase pui de bufniță. „Când deschizi cutia, vezi fețișoare care se uită la tine”

2 minute de citit Publicat la 11:07 23 Iul 2026 Modificat la 11:12 23 Iul 2026

Un cuib cu șase pui de strigă (specie de bufniță cunoscută și sub numele de huhurez de casă) a fost descoperit la o fermă din Marea Britanie FOTO: Hepta

Un cuib cu șase pui de strigă (specie de bufniță cunoscută și sub numele de huhurez de casă) a adus vești bune la o fermă, după o perioadă dificilă.

Păsările pufoase, care abia au împlinit o lună de viață, au fost descoperite la Moor Farm, în apropiere de Peterborough, Marea Britanie, și au fost inelate recent, în cadrul activităților continue de conservare desfășurate în zona respectivă, potrivit BBC.

Judith Jacobs, proprietara fermei, a spus că puii se dezvoltă bine și au ridicat moralul oamenilor după ce ferma a fost ținta a șase atacuri suspecte de incendiere în această vară.

Farm's delight after six white owlets found nesting https://t.co/dIQJlaic2j — The Fens (@TheFens3) July 22, 2026

Simon Dudhill, care monitorizează păsările în cadrul programului de refacere a populației de bufnițe al Consiliului Local Peterborough, a spus că găsirea a șase pui împărțind același cuib a fost „excepțional de îmbucurătoare” și că aceasta era cea mai numeroasă serie de pui pe care o întâlnise în 2026.

El a adăugat că în acest an a inelat peste 260 de pui de strigă în comitatul Cambridgeshire.

Fiecărei păsări de la Moor Farm i-a fost montat un inel metalic cu un număr unic de identificare, emis de British Trust for Ornithology.

Detaliile de pe inel le permit specialiștilor în conservare să urmărească păsările individual și oferă informații despre deplasările acestora.

„Este foarte emoționant, pentru că anul trecut nu am avut niciunul. Încercăm să încurajăm fauna sălbatică cât de mult putem.

Am creat multe culoare de vânătoare pentru bufnițe, departe de drumul principal, astfel încât să poată vâna în siguranță, întrucât cele mai mari pericole pentru strigi sunt mașinile”, a declarat Jacobs.

Ea a spus că cei șase pui - trei femele și trei masculi - sunt fiecare cu aproximativ trei zile mai mari sau mai mici decât ceilalți.

„Simon a măsurat lungimea celei de-a patra pene, ceea ce le indică vârsta, iar după culoarea penelor, dacă au pete sunt femele, iar cele fără pete sunt masculi”, a adăugat ea.

Dudhill, care lucrează pentru Wildlife Conservation Partnership, a spus că 2026 a fost un an mult mai bun pentru reproducerea strigilor.

„Anul acesta am inelat destul de multe grupuri de câte cinci și patru pui. Dar acesta este primul cuib cu șase pui pe care l-am găsit”, a adăugat el.

„În ultimii doi ani, am observat o scădere a numărului de pui, dar nu și a numărului de strigi adulți.

Anul trecut am găsit mulți adulți în cuibare, dar aceștia nu s-au reprodus. Totul are legătură cu hrana. Dacă nu există suficientă hrană în zonă, atunci nu se reproduc.

Anul acesta a fost complet diferit. Eu personal am constatat că numărul strigilor a crescut. Dar există încă unele zone din Cambridgeshire în care nu s-au găsit la fel de mulți pui precum am găsit eu”, a spus el.

Deși monitorizează bufnițe de 15 ani, Dudhill a spus că această experiență „nu devine niciodată plictisitoare”.

„Când deschizi o cutie, vezi una, două sau trei fețișoare care se uită la tine. Este la fel de emoționant acum ca prima dată când am deschis o cutie”, a adăugat el.