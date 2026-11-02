Misterul murmurațiilor de grauri, cercetat din nou, după 10 ani. Oamenii de știință cer ajutorul publicului

2 minute de citit Publicat la 22:30 02 Noi 2026 Modificat la 22:30 02 Noi 2026

Misterul murmurațiilor de grauri, cercetat din nou, după 10 ani. Oamenii de știință cer ajutorul publicului. Sursa foto: Getty Images

Formațiunile de zbor ale graurilor, cunoscute sub numele științific de "murmurații", sunt descrise drept unele dintre "cele mai uimitoare spectacole" la care poți asista. Acestea au loc chiar înainte ca păsările să se așeze pentru a înnopta, însă motivul pentru care fac acest lucru rămâne, deocamdată, incert, relatează BBC. La zece ani de la primul studiu despre comportamentul graurilor, o echipă de oameni de ştiinţă din Anglia reia cercetarea și invită publicul să participe la o nouă investigație la nivel național.

La un deceniu de la un studiu privind comportamentul graurilor, care se numără printre migratorii timpurii, cercetătorii de la Universitatea din Gloucestershire, Anglia, repetă cercetarea și invită publicul să participe la un nou studiu, desfășurat la nivel național.

Coordonatoarea cercetării, prof. Anne Goodenough, a declarat că ea şi colegii săi au fost interesați să afle ce "s-a schimbat în ultimul deceniu, mai ales că graurii reprezintă o specie aflată în declin", potrivit sursei citate.

Cercetătorii vor să adune informații despre locurile și momentele în care au loc aceste murmurații de grauri, despre dimensiunea și durata lor, precum și despre prezența sau absența eventualelor păsărilor de pradă.

Studiul inițial a constatat că într-un stol de grauri se află, în medie, 30.000 de păsări, în timp ce unele dintre cele mai mari grupări erau formate din peste 750.000 de exemplare. Astfel de formații au fost observate în 23 de țări.

Unul dintre misterele centrale legate de aceste formațiuni de zbor este motivul pentru care graurii se adună în stoluri atât de uriașe și extrem de bine coordonate, înainte de a se retrage la locul de odihnă.

Cercetarea realizată în urmă cu 10 ani a susținut ideea că murmurațiile au, în principal, rolul de a proteja graurii de prădători precum șoimii călători și uliii, au mai notat jurnaliştii de la BBC.

"Singura modalitate prin care putem finaliza această cercetare este ca toată lumea să transmită observații atunci când vede astfel de formațiuni", a subliniat Anne Goodenough.

Ulterior, cercetătoarea a mai adăugat că, din cauza "modificărilor habitatului", a existat o "scădere a populației în ultimii 10 ani, iar noi suntem interesați să vedem în ce măsură și în ce mod a putut afecta acest lucru comportamentul de zbor în stoluri al graurilor".

În cadrul noului studiu, publicul este invitat să raporteze, printr-un chestionar online, murmurațiile de grauri observate atât pe timp de toamnă, cât şi pe timp de iarnă.

"Un aspect extraordinar al acestui proiect este faptul că aproape oricine poate contribui", a precizat profesorul Adam Hart, coautor al studiului inițial.

În timpul declaraţiilor, acesta a mai spus: "Observațiile simple, provenite de la mii de oameni, ne pot oferi mai multe informații despre acest comportament remarcabil".