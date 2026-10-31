O creatură rară a adâncurilor, cu capul transparent, a fost filmată în Oceanul Pacific

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Cercetătorii care studiază adâncurile oceanului au reușit să filmeze un pește neobișnuit, al cărui cap este complet transparent. Peștele barreleye (Macropinna microstoma) a fost surprins de camerele oamenilor de știință de la Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), în timpul unei expediții recente la bordul navei de cercetare David Packard, scrie Discover Wildlife.

Specia trăiește în zona mezopelagică a oceanului, numită și „zona crepusculară”, și se recunoaște ușor după capul gelatinos și translucid, în formă de cupolă.

Este singurul animal cunoscut care are ochii în interiorul capului, ceea ce îi permite să scaneze apa din fața și de deasupra lui în căutarea prăzii. Această adaptare îi oferă și un strat protector atunci când smulge hrana dintre tentaculele urticante ale sifonoforelor, rude apropiate ale meduzelor.

Echipa MBARI explora cele mai îndepărtate zone ale Canionului Monterey, într-un punct de cercetare aflat la aproximativ 90 de kilometri de coasta Californiei, când unul dintre membri a observat peștele pe camera vehiculului subacvatic operat de la distanță Doc Ricketts.

„Am avut norocul să văd peștele barreleye de câteva ori până acum, dar ultima întâlnire a fost acum nouă ani, înainte să avem camere 4K pe submersibil”, spune Steven Haddock, cercetătorul principal al expediției.

„Este o creatură uimitoare, care arată de parcă ar fi fost inventată de un copil cu multă imaginație. Dacă te uiți la desenele vechi ale exemplarelor prinse cu traulul, cupola transparentă din jurul ochilor lipsește, pentru că se distrusese. Nici nu credeam că ilustrează aceeași specie. Așa că să-l vezi viu, cu cupola «cabinei de pilotaj» intactă, este un adevărat privilegiu”, explică acesta.

Imaginile, filmate la rezoluție 4K, îi vor ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum funcționează vederea în întunericul zonei mezopelagice.

„Macropinna ne amintește cât de surprinzătoare sunt felurile în care animalele s-au adaptat pentru a prospera în apele de adâncime medie ale oceanului”, explică Haddock. „Multe dintre ele supraviețuiesc căutând indicii optice subtile, cum ar fi o umbră care trece pe deasupra, iar asta declanșează o competiție evolutivă între camuflajul bioluminescent și capacități vizuale tot mai sofisticate”.

Peștele a fost filmat în cadrul expediției de opt zile „Diving Deep for Delicate Drifters”, în care cercetătorii MBARI și colaboratorii lor și-au propus să studieze cum s-au adaptat la condițiile din adâncuri animalele gelatinoase, precum meduzele, sifonoforele și ctenoforele.