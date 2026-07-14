O instanță din Argentina recunoaște doi peștișori aurii drept ființe sensibile cu drepturi

Peștișorii aurii Fede și Magui. Sursa foto: Federico Sordo/ Jaulas Vacías Sanctuary via CNN Newsource

Pe fațada unui restaurant de sushi dintr-un cartier elegant al orașului Buenos Aires, doi peștișori aurii aflați într-un acvariu de expunere din sticlă ar fi trecut, în mare parte, neobservați, cu excepția copiilor care mai băteau din când în când în geam. Într-o zi, cineva a privit mai atent acvariul, care era expus la soare și la zgomotul străzii. Acest lucru avea să schimbe destinul celor doi pești, numiți Fede și Magui, care ulterior au fost recunoscuți de o instanță din Argentina drept ființe sensibile (n.r. capabile să simtă), înzestrate cu drepturi.

„Oricine trecea pe acolo și se oprea să privească își putea da seama că nu era un loc potrivit pentru pești”, a declarat Matías Trufero, avocatul ONG-ului Jaulas Vacías, un sanctuar antispeciist care adăpostește peste 200 de animale salvate.

El a spus că tocmai de aceea Jaulas Vacías („Cuști Goale”) a decis să depună o plângere în instanță, susținând că condițiile în care erau ținuți acești pești încălcau Legea 14.346, care sancționează cruzimea și relele tratamente aplicate animalelor în Argentina.

Cu ajutorul unor specialiști, organizația a construit un caz juridic și a convins aproape imediat instanța să dispună mutarea peștilor într-un loc mai potrivit.

Trufero, principalul inițiator al acestui demers, a declarat că personalul restaurantului nu s-a opus hotărârii. CNN a contactat restaurantul pentru un punct de vedere.

„Același lucru cu a pune doi urși polari într-o cușcă aflată într-o saună”

A ține doi pești într-un acvariu de expunere este „cam același lucru cu a pune doi urși polari într-o cușcă aflată într-o saună”, a spus Carlos José Aga, unul dintre specialiștii care au contribuit la salvarea lor și care s-a oferit să îi adopte.

Magui și Fede au fost mutați din acvariul lor de 40 de litri într-un bazin de 2.500 de litri aflat la locuința lui Aga. Instanța a decis că peștii vor rămâne în grija adoptatorului lor.

„Peștii sunt asemenea astronauților: călătoresc în propriul lor mediu, sub monitorizarea atentă a tuturor parametrilor lor vitali, iar atunci când ajung la destinație, acele condiții trebuie recreate cu mare precizie pentru a evita dezechilibre care le-ar putea slăbi sistemul imunitar”, a explicat Aga.

„Acum o duc foarte bine”, a adăugat el.

„Ființe sensibile”

Însă salvarea peștilor a reprezentat doar o parte a întregului proces.

„Încă de la începutul procesului, am solicitat ca, pe lângă mutarea peștilor într-un loc sigur și adecvat, aceștia să fie declarați subiecți de drept”, adică „ființe sensibile”, a explicat Trufero.

Cu alte cuvinte, ei au dorit ca peștii să nu mai fie considerați simple „obiecte” din punct de vedere juridic, ci ființe care au drepturi.

O astfel de hotărâre creează un precedent pentru alte animale aflate în condiții necorespunzătoare, oferindu-le posibilitatea de a duce o viață demnă.

Pentru cei care se întreabă dacă este ilegal să țină pești aurii acasă, Trufero spune că răspunsul depinde de circumstanțe.

„Nu este ilegal, în sine, să ții un pește într-un acvariu. Totuși, este ilegal să îl ții în condiții care constituie rele tratamente sau cruzime. De exemplu, într-un spațiu insuficient, cu hrană insuficientă sau în alte condiții sancționate de lege”, a explicat Trufero referindu-se la legislația din Argentina.

„În plus, dacă este vorba despre o specie exotică, deținerea ei poate fi interzisă dacă intră sub incidența legislației privind fauna sălbatică”, reglementări care există și în multe alte țări, a adăugat el.

De la urangutani la pești

Prima cerere de habeas corpus depusă în numele unui animal non-uman a avut loc în 2005, pentru Suiza, o cimpanzee din Brazilia, care a murit înainte de a putea fi transferată într-un sanctuar.

Ulterior, cazuri similare au început să apară și în alte țări, inclusiv în Argentina. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al Sandrei, o urangutană născută în Germania, care a trăit timp de 20 de ani la Grădina Zoologică din Buenos Aires. În 2014, un judecător a declarat-o „persoană non-umană”, în urma unei acțiuni în justiție inițiate de activiști pentru protecția mediului.

Hotărârea a stabilit că ținerea ei în captivitate și expunerea în fața publicului îi încălcau drepturile, chiar dacă era bine hrănită și nu era supusă relelor tratamente.

În 2016, Grădina Zoologică din Buenos Aires a fost transformată într-un parc ecologic, animalele nemaifiind expuse publicului, iar multe dintre ele fiind relocate în sanctuare. Sandra a fost transferată în 2019 la Centrul pentru Maimuțe Mari din Wauchula, Florida.

„Ele încetează să mai fie considerate simple lucruri, simple obiecte”

„Importanța declarării acestor animale ca subiecți de drept constă în faptul că ele încetează să mai fie considerate simple lucruri, simple obiecte”, a explicat Trufero.

În cazurile de cruzime și rele tratamente, ele pot fi considerate victime, nu obiecte, ceea ce schimbă radical modul în care este decis viitorul animalelor.

Cazul lui Fede și Magui deschide calea pentru ca acest tip de pești, foarte răspândit în locuințe și în spații comerciale, să beneficieze de protecție juridică.

„Un subiect de drept poate face foarte puțin sau chiar nimic pentru sine dacă nu există oameni care să vorbească în numele celor care nu pot vorbi și să ceară aplicarea legii”, a subliniat Aga, adăugând că Fede și Magui s-au adaptat deja la noua lor casă.