Adorabilul sat al pisicilor pensionare. Are chiar şi un magazin şi un loc de întâlnire

sursa: Shropshire Cat Rescue / Facebook

În comitatul Shropshire, din Anglia, un sat de pensionari uimitor își primește oaspeții, doar că nu este gândit pentru oameni în vârstă, ci pentru pisici bătrâne. De peste 21 de ani, Shropshire Cat Rescue salvează pisici în vârstă care urmau să fie eutanasiate și le oferă îngrijire de cea mai bună calitate pentru anii lor de bătrânețe. Datorită donațiilor și sponsorizărilor, satul de pensionari a fost construit în 2009, ca să ofere, în interiorul adăpostului, locuințe confortabile pentru pisicile senioare și pentru cele foarte bătrâne, scrie UpWorthy.

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Proprietara și cofondatoarea adăpostului, Marion Micklewright, se săturase să vadă cum pisicile mai în vârstă sunt ocolite de cei care vor să adopte și apoi eutanasiate doar pentru că erau bătrâne. Așa că a hotărât să facă ceva în privința asta.

Adăpostul Shropshire a fost înființat în 1991 și s-a mutat în 1998 la adresa unde locuiesc în prezent Micklewright și soțul ei, Richard. Astăzi, prin satul de pensionari se plimbă pisici care au trecut de 20 de ani.

Una dintre ele, botezată cu drag Cat, adoră să-și petreacă timpul în micul „magazin” din orășelul pisicilor, în timp ce altele lenevesc în căsuțele lor.

Medicul veterinar Scott Miller, vedetă de televiziune, veterinarul emisiunii This Morning de pe ITV și, la rândul lui, stăpânul unei pisici bătrâne, a vizitat comunitatea de pensionari felini în martie 2024, ca să filmeze pentru noul său canal de YouTube, Rescue Vet.

Potrivit publicației Shropshire Star, a rămas profund impresionat de tot ce le oferă această comunitate pisicilor care o numesc acasă și a numit-o „cel mai drăguț sat de pensionari pentru pisici”.

Modelul satului de pensionari ajunge și în SUA

Shropshire Cat Rescue este o minune, dar nu este singurul cămin de bătrâni pentru feline. Și un cuplu din Florida a deschis un cămin pentru pisici în vârstă. Terry și Bruce Jenkins au hotărât să le facă loc pisicilor bătrâne în curtea din spatele casei, salvându-le din „situații dificile”.

Numit cu afecțiune Cats Cradle, adăpostul familiei Jenkins nu dă spre adopție pisicile bătrâne, ci le lasă să-și trăiască anii rămași fericite, îngrijite și la căldură, în curtea lor (pe care Bruce o numește, neoficial, „Disneyland-ul pisicilor”). „Am găsit un adevărat scop în îngrijirea acestor animale care, în multe privințe, reflectau și locul în care mă aflam eu în viață”, a declarat Terry pentru AARP, în 2023.

Ce face ca Shropshire Cat Rescue să fie unic

Din fericire, există mai multe cămine de bătrâni pentru pisici în America, însă satul de pensionari din Shropshire funcționează ca un mic orășel. Are un magazin, șase „căsuțe primitoare” și „Moggies Mansion”, un fel de spațiu comun unde se adună toate pisicile.

În 2024, Shropshire Cat Rescue găzduia aproximativ 19 pisici în vârstă, dar și-a deschis satul și pentru pisici „mai tinere, dar la fel de nevoiașe”. Adăpostul oferă pisici spre adopție, primește cu brațele deschise voluntari și organizează chiar și evenimente locale.