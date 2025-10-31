Prima fotografie din lume cu un râs iberic alb, surprinsă în Spania. Animalul suferă de o mutație genetică extrem de rară

1 minut de citit Publicat la 12:39 31 Oct 2025 Modificat la 12:51 31 Oct 2025

Prima fotografie din lume cu un râs iberic alb, surprinsă în Spania. Foto: Instagram/angeliyo_o

O anomalie genetică rară confirmă succesul planurilor de conservare a speciei Lynx pardinus din Peninsula Iberică, demarate în 2011, într-un moment în care râsul iberic era aproape dispărut din sălbăticie.

„Fantoma albă a pădurii mediteraneene” - așa își descrie descoperirea Ángel Hidalgo, un fotograf amator pasionat de natură, care a găsit imaginea incredibilă în timp ce verifica înregistrările unei camere de monitorizare amplasate în munții din provincia Jaén, sudul Spaniei.

Hidalgo a reușit să surprindă un râs iberic afectat de leucism, o mutație genetică rară care provoacă lipsa totală sau parțială a pigmentului din piele și blană, însă fără a afecta culoarea ochilor - spre deosebire de albinism.

Potrivit publicației locale Ahora Jaén, preluată de Euronews, descoperirea a avut loc pe 22 octombrie, în provincia Jaén.

Locul exact unde a fost observat animalul - recunoscut drept un exemplar sălbatic, întrucât nu poartă colier de urmărire - este ținut secret pentru a-i proteja siguranța.

Deși eforturile de conservare din Spania și Portugalia au dat roade, râsul iberic este încă inclus pe lista speciilor „vulnerabile”, conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Ministerul spaniol al Tranziției Ecologice estimează că populația de râs iberic a depășit 2.000 de exemplare în 2023, răspândite pe teritoriul celor două țări din Peninsula Iberică.

Râșii s-au extins în zone precum Sierra Morena, Montes de Toledo, bazinul râului Guadiana (la granița spaniolo-portugheză) și rezervația Doñana, dar și în regiuni în care reintroducerea părea de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani, cum ar fi Sierra Palentina.

Endemic doar acestei regiuni, râsul iberic joacă un rol crucial în echilibrul ecosistemului mediteranean, fiind prădătorul principal al iepurilor, sursa sa principală de hrană.

Dispariția sa ar provoca o dezechilibrare a lanțului trofic, prin suprapopularea speciilor de pradă și reducerea biodiversității în întregul habitat.