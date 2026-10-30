Protecția Animalelor Ilfov intră sub Înaltul Patronaj al Principesei Sofia: „Primim această distincție cu onoare și responsabilitate”

1 minut de citit Publicat la 19:06 30 Oct 2026 Modificat la 19:06 30 Oct 2026

Acordarea Înaltului Patronaj reprezintă o recunoaștere activității Protecției Animalelor CJ Ilfov, prin Fundația Ilfov Împreună. Foto: Protecția Animalelor CJ Ilfov

Protecția Animalelor din cadrul Consiliul Județean Ilfov își va desfășura activitatea de-acum înainte sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României. Distincția a fost acordată în cadrul unei ceremonii de învestitură regală, care a avut loc în Sala Tronului a Palatului Regal, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroane, a transmis instituția.

Directoarea direcției Protecția Animalelor din cadrul CJ Ilfov a transmis că distincția reprezintă recunoașterea faptului că protecția animalelor reprezintă una dintre valorile fundamentale ale unei societăți civilizate.

„Primim această distincție cu onoare, respect, emoție și responsabilitate. Credem că protecția animalelor trebuie să ocupe un loc firesc între valorile fundamentale care definesc o societate empatică, responsabilă și civilizată.

Iar prin onoarea pe care Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României ne-o acordă, facem un pas important în această direcție: contribuim la transformarea protecției animalelor dintr-un simplu subiect de discuție într-o valoare recunoscută și asumată de societate.”, Hilde Tudora, director Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Într-o postare pe Facebook, direcția a transmis că protecția animalelor „nu este un gest de bunăvoință și nici o opțiune, ci o obligație legală și morală”.

Acordarea Înaltului Patronaj reprezintă o recunoaștere activității Protecției Animalelor CJ Ilfov, prin Fundația Ilfov Împreună, și a dedicării acesteia în domeniul protecției animalelor, precum și o confirmare a faptului că misiunea noastră se înscrie în valorile promovate de Casa Regală a României, a mai transmis direcția din cadrul CJ Ilfov.

Distincția a fost acordată în cadrul unei ceremonii de de învestitură regală, care a avut loc în Sala Tronului a Palatului Regal, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei, a Alteței Sale Regale Principele Radu, a Alteței Sale Regale Principesa Sofia și a Alteței Sale Regale Principesa Elena.

Primul centru județean de adopții de animale a fost deschis în Ilfov de Direcția Protecția Animalelor. Zeci de câini așteaptă acolo să fie luați acasă. Programul cu publicul este de luni-sâmbătă, între orele 12:00-16:00.