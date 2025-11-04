Un leu salvează o hienă gestantă de câinii sălbatici. Scene fabuloase într-un nou documentar prezentat de Sir David Attenborough

2 minute de citit Publicat la 16:03 04 Noi 2025 Modificat la 16:03 04 Noi 2025

„Kingdom” este o nouă serie de documentare BBC despre viața sălbatică FOTO: Getty Images

„Kingdom”, o nouă serie de documentare BBC despre viața sălbatică, surprinde comportamente rare ale hienelor. O viitoare mamă încearcă să fure mâncare de la câinii sălbatici și își păcălește rivalii ascunzând o carcasă furată sub apă pentru a-i masca mirosul, iar acestea sunt doar câteva dintre comportamentele animale remarcabile care vot fi văzute în documentar.

Alte scene surprind un leu care salvează o hienă gestantă de câinii sălbatici. Imaginile pot fi vizionate pe BBC.

„Kingdom” urmărește viețile a patru familii de carnivore rivale pe parcursul a cinci ani. Scenele includ momente emoționante în care animalele se confruntă cu amenințări precum capcanele cu laț, ambuscade brutale și lupte teritoriale violente.

„Nu am fi putut niciodată să scriem un scenariu ca acesta, doar natura putea scrie acest scenariu”, a declarat producătorul executiv Mike Gunton.

În spatele scenelor, Programul „Carnivore Zambia” lucrează pentru a proteja aceste animale.

Echipa a urmărit patru familii de animale - leoparzi, hiene, câini sălbatici și lei - în Valea Luangwa din Zambia, capturând momente rare și dezvăluind dinamica complexă a vieții într-una dintre cele mai sălbatice regiuni ale Africii.

Telespectatorii vor vedea pui de leu de cinci zile deschizându-și ochii, alături de scene dramatice prezentate pentru prima dată în „Kingdom”, între care o haită de câini sălbatici salvând unul de-al lor din fălcile unui crocodil.

Alte animale sălbatice, precum elefanții și babuinii, apar și ele în noua serie, care este narată de Sir David Attenborough.

„Totul despre aceste specii a fost modelat de milioane de ani de competiție una alături de cealaltă”, a declarat producătoarea seriei, Felicity Lanchester. „Acum... oamenii schimbă asta”, a adăugat ea.

Cineastii și cercetătorii științifici din regiune au colaborat în culise, pentru că materialul filmat reprezintă o sursă valoroasă de date, furnizând informații pentru strategiile de conservare.

„Am obținut o mulțime de informații pe care altfel nu le-am fi putut obține, despre topografie, dietă, mișcare, nașteri și decese”, a declarat dr. Matthew Becker, consultant științific al seriei și CEO al Programului „Carnivore Zambia”.

Cea mai mare amenințare cu care se confruntă acești carnivori mari este pierderea habitatului, în timp ce capcanele cu laț și scăderea bazei de pradă joacă și ele un rol. Capcanele cu sârmă, sau lațurile, sunt adesea puse pentru antilope, atât pentru hrană, cât și pentru comerțul ilegal, dar multe mamifere mari devin victime colaterale.

Aceste presiuni schimbă dimensiunile haitei, dietele și strategiile de supraviețuire, potrivit dr. Becker. Un singur incident poate avea efecte în lanț, afectând zeci sau chiar sute de animale.

Într-o scenă, un câine sălbatic reapare după ce și-a pierdut o labă într-o capcană cu laț. În ciuda rănii, haita sa îl primește înapoi, asigurându-se că primește porția sa de mâncare și ține pasul la vânătoare.

Pentru cei care nu sunt atât de norocoși, Programul „Carnivore Zambia” există pentru a-i proteja. Organizația, împreună cu alte grupuri locale, îndepărtează lațurile, protejează vizuinile și furnizează informații pentru forțele de ordine privind comerțul ilegal cu fildeș.

Reflectând asupra accentului pus pe conservare în serie, dr. Becker a spus: „În cele din urmă, este un mesaj de optimism în fața unor tendințe foarte îngrijorătoare”.

Includerea sa în programele despre sălbăticie este acum o inevitabilitate, potrivit producătorilor.

Forțele externe care acționează asupra acestor creaturi sunt clare, iar serii precum „Kingdom” pot face lumină asupra nevoii de a le proteja.

Vorbind despre conservare, editorul seriei, Simon Blakeney, a declarat: „Este o provocare, dar nu este fără speranță.”