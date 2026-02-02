„Un urs s-a mutat la mine acasă”. Plecat în oraș, un bărbat a văzut pe cameră cum ursul i-a intrat în casă. Apoi n-a mai vrut să plece

Ken Johnson a văzut pe camera de supraveghere cum ursul a intrat sub casa lui și a rămas acolo aproape 2 luni FOTO: CNN și Facebook

Un bărbat din Los Angeles a trăit, timp de mai multe săptămâni, o experiență ieșită din comun: un urs negru de aproximativ 250 de kilograme s-a mutat sub casa sa, transformând viața de zi cu zi într-un amestec de frică, absurd și atenție mediatică.

Ken Johnson a povestit pentru The Guardian că, în noiembrie, ieșise în oraș cu niște prieteni veniți în Los Angeles când a primit o alertă de mișcare de la camerele de supraveghere instalate în jurul locuinței. Imaginile arătau un urs negru, mare, scotocind prin pubelele de gunoi. Deși zona este frecventată de animale sălbatice precum ratoni sau sconcși, prezența unui urs era fără precedent.

„L-am urmărit cum răsturna lucrurile, apoi s-a îndepărtat. Am presupus că plecase. A doua zi dimineață, am verificat camerele pentru animale și l-am văzut din nou, de data asta surprins de o cameră pe care o montasem lângă o mică deschidere acoperită cu plasă, aproape de subsolul mic de sub casa mea. Am privit cum o siluetă masivă ieșea din gaură. Creierul meu refuza să creadă ce vede. Ursul părea mult prea mare ca să încapă prin acel spațiu minuscul. M-am uitat din nou, șocat. Mi-au început să-mi transpire mâinile”, a povestit Ken.

Înregistrările ulterioare au confirmat că animalul se strecurase în interior cu ore mai devreme, stabilindu-și practic adăpostul sub podea.

Situația a devenit rapid periculoasă. Într-o dimineață, în timp ce încerca să schimbe bateriile unei camere, proprietarul s-a trezit față în față cu ursul. Un mârâit amenințător l-a făcut să fugă în casă, tremurând, incapabil să se liniștească.

De atunci, viața lui s-a împărțit în două: rutina zilnică obișnuită și viața „cu ursul”. Zgomotele de sub podea erau constante, iar pisica sa, Boo, reacționa vizibil la loviturile și zgârieturile care veneau din subsolul improvizat al animalului.

În ciuda tuturor încercărilor de a-l alunga – zgomote puternice, muzică dată la maximum sau vibrații intenționate – ursul părea să se acomodeze tot mai bine. Imaginația proprietarului a fost alimentată de fiecare sunet nocturn, iar nopțile au devenit marcate de treziri bruște și panică.

Intervenția Departamentului pentru Pești și Faună Sălbatică a adus atât speranță, cât și momente bizare. Autoritățile au instalat o capcană într-o curte vecină și au încercat să-l atragă cu diverse mirosuri, de la sardine și cireșe până la caramel. Fără succes. Ursul continua să iasă noaptea, să caute mâncare, apoi să se întoarcă sub casă, forțându-și corpul masiv prin deschiderea strâmtă.

Între timp, presa a aflat povestea, iar cartierul a devenit animat. Vecinii povesteau că văzuseră ursul în curțile lor sau că le răsturnase gunoiul. Animalul a primit chiar și porecle locale, precum „Unbearable” sau „Volkswagen”, din cauza dimensiunilor sale impresionante.

Rezolvarea a venit în cele din urmă cu ajutorul organizației Bear League. Specialiștii au intrat în spațiul de sub casă și au reușit să-l sperie folosind pistoale cu bile de vopsea umplute cu ulei vegetal – o metodă neplăcută, dar sigură pentru un animal cu piele groasă. Ursul a fugit și nu s-a mai întors.

După plecarea „chiriașului”, Ken a rămas cu sentimente amestecate. Pe de o parte, compasiunea pentru animal; pe de altă parte, realitatea pagubelor semnificative produse sub casă, unde au fost descoperite două gropi mari și acumulări de praf care ajunseseră în sistemul de ventilație. Deschiderea a fost securizată cu un covor electrificat pentru a preveni o eventuală revenire.

„A avut o perioadă bună aici”, spune Ken, „dar a făcut prea multă dezordine și a stat prea mult”.